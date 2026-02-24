Tragedia
RTVE estrena un documental sobre Puerto Hurraco con acceso al sumario y una entrevista inédita a Fernández Vara
Se ha utilizado Inteligencia Artificial para reconstruir las secuencias de los crímenes y rescata materiales de archivo que estaban sin digitalizar y no se emitían desde los años 90
La tragedia de Puerto Hurraco sigue sacudiendo a la provincia de Badajoz. La masacre que sucedió en 1990 es uno de los uno de los crímenes múltiples más impactantes de la historia reciente.
Ahora, tres décadas después, este caso vuelve al foco mediático con el estreno de 'Puerto Hurraco 202', un documental producido por RTVE que, además, aporta nuevos detalles nunca antes visto: el acceso, por primera vez, al sumario completo y a las pruebas recogidas por la Policía judicial, y una entrevista inédita al entonces médico forense, el expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
Documentos claves
Unos documentos que, señala RTVE, son "la clave para entender qué paso: las declaraciones íntegras de los hermanos Izquierdo nada más ser detenidos, lo que contaron los testigos o los informes psiquiátricos de la familia".
El título, 'Puerto Hurraco 202', hace referencia al número de cartuchos que los responsables planearon emplear con la intención de acabar "con todo el pueblo" de Puerto Hurraco, "un pueblo malo", declararía después Emilio Izquierdo, condenado por el crimen.
Valioso testimonio
El documental cuenta además con el "valioso testimonio" del forense encargado de firmar esos informes psiquiátricos y las autopsias, Guillermo Fernández Vara. El expresidente de Extremadura concedió a 'DocumentaRTVE' su última entrevista antes de fallecer el pasado mes de octubre.
El guion es de Macarena León y la realización de Carolina González para 'DocumentaRTVE'. El documental utiliza Inteligencia Artificial para reconstruir las secuencias de los crímenes y rescata materiales de archivo que estaban sin digitalizar y no se emitían desde los años 90, como el juicio completo a los hermanos Izquierdo. El archivo de RTVE guarda materiales que "ayudan a comprender y reinterpretar la memoria colectiva" y es compromiso de 'DocumentaRTVE' recuperarlos para la sociedad.
