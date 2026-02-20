Netflix sorprende y estrena una entrevista póstuma de Eric Dane grabada poco antes de morir: “Esta enfermedad está tomando mi cuerpo lentamente, pero nunca se quedará mi espíritu”

El actor Eric Dane, que falleció en el día de ayer, se despide del público en un formato inédito. Netflix ha estrenado la última entrevista que el actor concedió antes de su fallecimiento, casi diez meses después de anunciar que padecía ELA. El episodio forma parte de la serie póstuma ‘Famous Last Words’, un proyecto que, según la plataforma, ofrece a la audiencia la oportunidad de escuchar a figuras culturales tras su muerte.

Conocido mundialmente por dar vida al doctor Mark Sloan en 'Anatomía de Grey', Dane accedió a grabar esta conversación bajo un acuerdo específico: solo podría emitirse tras su fallecimiento. La serie se inauguró el pasado otoño con una entrevista póstuma a Jane Goodall.

El momento más emotivo llega cuando Dane mira directamente a cámara para dirigirse a sus hijas, Billie y Georgia: “Estas palabras son para vosotras. Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general nos lo pasamos en grande, ¿verdad? Recuerdo todas las veces que pasamos en la playa, las dos, yo y mamá en Santa Mónica, Hawái, México. Os veo ahora jugando en el océano durante horas, mis niñas del agua. Esos días, nunca mejor dicho, fueron el cielo. Quiero deciros cuatro cosas que he aprendido de esta enfermedad, y espero que no solo me escuchéis. Espero que me oigáis”.

La primera lección es clara: “Primero, vive ahora. Ahora mismo. En el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo. Durante años he estado deambulando mentalmente y perdido en mi cabeza durante largos periodos de tiempo, revolcándome y preocupándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. He repasado decisiones, me he cuestionado. ‘No debería haber hecho esto. Nunca debería haber hecho aquello’. Se acabó. Por pura supervivencia, me veo obligado a quedarme en el presente. Pero no quiero estar en ningún otro sitio. El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienes que vivir ahora. El presente es todo lo que tienes. Atésoralo. Aprecia cada momento”.

La segunda: “Enamórate. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórate de algo. Encuentra tu pasión, tu alegría. Encuentra aquello que haga que quieras levantarte por la mañana, que te impulse durante todo el día. Yo me enamoré por primera vez cuando tenía vuestra edad. Me enamoré de la interpretación. Ese amor acabó ayudándome en mis horas más oscuras, mis días más oscuros, mi año más oscuro. Sigo amando mi trabajo, sigo deseándolo, sigo queriendo ponerme delante de una cámara y hacer mi papel. Mi trabajo no me define, pero me entusiasma. Encuentra algo que te entusiasme. Encuentra tu camino, tu propósito, tu sueño. Y ve a por ello. De verdad, ve a por ello”.

Su tercer consejo es breve y directo: “Elige bien a tus amigos”. Y el cuarto, una declaración de resistencia: “Lucha con cada gramo de tu ser, y con dignidad. Cuando te enfrentes a desafíos, de salud o de cualquier otro tipo, lucha. No te rindas nunca. Lucha hasta tu último aliento. Esta enfermedad está quitándome el cuerpo poco a poco, pero nunca quitará mi espíritu”.

Noticias relacionadas

El episodio termina con su despedida final: “Billie y Georgia, sois mi corazón. Sois mi todo. Buenas noches. Os quiero. Esas son mis últimas palabras”. La entrevista ya está disponible en Netflix.