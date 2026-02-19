Emiliano García-Page recuerda a Lambán en 'El Hormiguero' tras las palabras de Óscar López: "Él no se lo merecía"

El presidente de Castilla-La Mancha fue el invitado estrella de 'El Hormiguero' este miércoles por la noche en uno de los programas más vistos de la temporada. Emiliano García-Page recordó a su compañero de partido, el expresidente de Aragón, Javier Lambán, y valoró las polémicas palabras del ministro Óscar López culpándole del mal resultado electoral del pasado 8 de febrero.

"Me dolió mucho y tardé en reaccionar porque me dolió mucho. Él no se lo merece. No se lo merece nadie", expresó, en referencia a las palabras del ministro López. "Es de las cosas más feas que he escuchado en mucho tiempo, dichas de un compañero que ha fallecido, pero como si lo hubieran dicho de cualquier otra persona", denunció García-Page.

El presidente castellano-manchego volvió a trasladar sus posiciones críticas con el PSOE de Pedro Sánchez, a quien achaca los malos resultados de los candidatos autonómicos en este último ciclo electoral. "Yo veo que lo que afecta a las elecciones autonómicas es la política nacional. Lo pueden disimular como quieran, pero realmente el 95% de lo que ha definido los resultados en Aragón fue la política nacional", consideró.

Además, recordó las palabras del propio presidente del Gobierno cuando García Page ganó su última mayoría absoluta. "Cuando saqué la última mayoría absoluta, le preguntaron al presidente Sánchez y él dijo que los candidatos aportamos 'un pelín' en el resultado, que lo importante es la marca. Pues siguiendo esa teoría, la marca está ya muy tocada", lamentó.

El presidente castellano-manchego denunció también el "ruido de diseño" que reina en la política española y que, considera, se está produciendo por la "ausencia de liderazgos" fuertes en los partidos. Y lamentó, también, que actualmente estamos "en el punto más alejado del espítiru de la Transición de toda la democracia".

"¿Los demás nos damos por perdidos?"

El presidente del PSOE en Castilla-La Mancha también se mostró crítico con las palabras del presidente del Gobierno achacando a que el electorado socialista se está quedando en la abstención, y asegurando que se movilizará al electorado para las elecciones generales.

"No sé si se ha equivocado o no se ha expresado bien, pero ha venido a decir que van a trabajar para movilizar a la gente en las generlaes, y se le han visto claras las intenciones. ¿Qué pasa con todos los demás, nos damos por perdidos? A mí eso me ha sonado mal", expresó, recordando que en el partido hay "secretarios generales de agrupaciones municipales, autonómicas", que también tienen que afrontar el paso por las urnas.

"Y no hay que olvidar que hay un trasvase de votos de la izquierda a Vox, un voto de cabreo y antisistema que hay que analizar qué está pasando", zanjó.