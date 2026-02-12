Pedro Sánchez señala a Iker Jiménez en el Congreso en pleno choque por la desinformación: "Es triste porque tiene audiencia"

La sesión de control al Gobierno de este miércoles, 11 de febrero, en el Congreso de los Diputados ha derivado en un enfrentamiento directo sobre la desinformación. En su turno de réplica, Pedro Sánchez mencionó expresamente al periodista Iker Jiménez, conductor de ‘Horizonte’ y ‘Cuarto Milenio’, dentro de una crítica más amplia contra lo que considera una estrategia basada en “bulos” y “odio”.

"Es muy triste, porque incluso Iker Jiménez tiene audiencia. Hay gente que está dispuesta a creer cualquier cosa", comentó en su intervención el Presidente del Gobierno, haciendo alusión a los formatos que emite el mítico presentador en Cuatro.

El choque se produjo tras la intervención de Santiago Abascal, que acusó al Ejecutivo de “negligente” y de “mentir” en la gestión de los recientes accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), en los que fallecieron 48 personas. El líder de Vox sostuvo que el Gobierno prioriza contenidos superficiales en redes sociales frente a la gestión de crisis.

En su respuesta, Sánchez reprochó a Abascal que, en una jornada marcada por el luto, apenas dedicara “un minuto al accidente ferroviario” y centrara el resto de su intervención en “esparcir odio, bulos, insultos, desinformación...”. El presidente defendió que existe un “patrón habitual de desinformación” que, a su juicio, busca erosionar la convivencia democrática.

El jefe del Ejecutivo amplió sus críticas al Partido Popular, al que acusó de “replicar sin ningún tipo de escrúpulo” las narrativas de la ultraderecha. En su intervención, citó a varios dirigentes populares, entre ellos Ester Muñoz, Ana Vázquez, Miguel Tellado, Elías Bendodo, Rafael Hernando y Cayetana Álvarez de Toledo, señalando que “replicaron y reprodujeron los mismos bulos que hizo la ultraderecha durante esas horas tan aciagas”.