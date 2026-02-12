Los exparticipantes del Benidorm Fest vuelven al festival por su quinto aniversario: "Es una experiencia de vida"

Algunos de los participantes de antiguas ediciones del Benidorm Fest han regresado este jueves al festival que impulsó sus carreras para celebrar el quinto aniversario del certamen. Desde intérpretes de la primera edición, como Marta Sango, hasta participantes de la última, como Daniela Blasco, y los ganadores de 2024, Nebulossa, han repasado los cambios que ha ido afrontando el festival durante estos cinco años.

“Nuestra edición tenía ese toque especial y primerizo”, ha explicado Sango, participante del Benidorm Fest 2022 con ‘Sigues en mi mente’, una canción que, como ella reconoce, “es la que más lo peta en los conciertos”. “El Benidorm Fest se ha desarrollado muchísimo a lo largo de estas ediciones. Tengo un poco de envidia de ver las puestas de escena de ahora. Hay un formato unificado que se da sentido al ‘show’”, ha valorado la artista.

Por su parte, Sharonne, participante en 2023 con ‘Aire’, ha reconocido que vivió una edición “con la presión de una ganadora muy icónica”, tras el éxito de Chanel en 2022. “Hay que lanzarse, hay que darse a conocer en lugares como estos que son lugares seguros y sanos. Es una experiencia de vida”, ha expresado. Por su parte, Agoney ha valorado que “no hay lugares para cantar como este”, con esa “calidad de sonido, de imagen y escenográfica”. “La calidad de este festival cada año va mejorando muchísimo”, ha asegurado.

También estaba presente Almacor, que triunfó en 2024 con ‘Brillos platino’, una canción que representó “un punto de inflexión”, ya que, además de Benidorm, fue el tema oficial de la Eurocopa. “Antes de Benidorm estaba como que ya no me apetecía esto tanto y de repente esto me sirvió para creer que se puede seguir y luchar, ha expuesto, por su parte, Jorge González, de la misma edición.

La catalana Sofia Coll, participante en 2024 con ‘Here to stay’, ha explicado que volver a Benidorm “es muy mágico, muy bonito y se siente realmente como volver a casa. Es una experiencia que nos marca mucho y significa un punto muy importante en nuestra carrera”. Una idea que ha apoyado Dellacruz, de la misma edición, que se ha definido como “un defensor total” del festival. “Es algo increíble para la industria musical en España”, ha añadido.

Para Angy Fernández, el Benidorm Fest supuso su regreso a la música: “Siempre hay ese miedo por exponerte tanto. Yo llevaba un tiempo alejada de los focos de la televisión y fue volver por la puerta grande”. A su vez, Mel Ömana, participante de 2025, ha invitado a todos sus compañeros “a hacer comunidad y crear más canciones juntos. Si unimos voces hay más para todos”.

Noticias relacionadas

Por su parte, Daniela Blasco ha asegurado que el festival, en el que participó el año pasado con ‘Uh Nana’, “fue un punto de inflexión, no solo en lo profesional, sino también en lo personal”. “Me hizo aprender y hacerme un máster en un millón de cosas”, ha comentado. Por su parte, Nebulossa, ganadores de 2024 con ‘Zorra’, ha explicado que el Benidorm Fest “te da una oportunidad y una visibilidad”. “Nosotros somos la prueba visible de que el Benidorm Fest o Eurovisión no es solo ‘one hit wonder’. Si sigues haciendo canciones puedes seguir dedicándote a esto”, ha zanjado.