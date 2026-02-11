Ahora todos los días
Telecinco cambia su fin de semana: emitirá nuevas entregas de 'El precio justo' los sábados y domingos
El concurso de Carlos Sobera y Tania Medina salta a sábados y domingos (12:30h) e introduce por primera vez parejas reales compitiendo juntas
Carlos Merenciano
El precio justo amplía su presencia en la parrilla de Telecinco y desde este sábado también se emitirá los fines de semana a las 12:30 horas. El desembarco llega acompañado de un programa especial por San Valentín que marcará un antes y un después en la mecánica del formato.
Por primera vez en la historia del concurso, los participantes competirán en pareja y, además, todas serán parejas reales. El programa arrancará con una coreografía dedicada al amor y adaptará sus pruebas a una temática romántica. Incluso el icónico juego del Plinko incorporará una novedad: los concursantes podrán duplicar su premio y optar a un máximo de 10.000 euros.
El especial también tendrá momentos personales en plató. Las “flechas de Cupido” alcanzarán a Tania Medina, que recibirá un mensaje sorpresa de su pareja, Alejandro Nieto. Además, el escaparate final reunirá premios pensados para disfrutarse en pareja, en línea con el espíritu de la entrega.
La apuesta temática continuará el martes 17 de febrero con motivo del Carnaval. Ese día, el concurso emitirá otra entrega especial en la que todos los participantes jugarán disfrazados, reforzando así la estrategia de eventos puntuales para consolidar su nueva etapa.
