Respuesta contundente
Sarah Santaolalla estalla y responde a 'El hormiguero' tras el ofensivo comentario de Rosa Belmonte: “No eran hormigas, eran ratas”
La analista responde con dureza al comentario que recibió sobre su físico en el programa de Antena 3.
Carlos Merenciano
La polémica vivida en ‘El hormiguero’ con Rosa Belmonte y Sarah Santaolalla no se ha quedado sin réplica. Después del comentario lanzado en directo por la tertuliana del formato de Antena 3, la analista política ha reaccionado públicamente y lo ha hecho con un mensaje tajante en sus redes sociales.
La colaboradora no ha citado nombres, pero sí ha descrito con claridad lo sucedido en el programa de Pablo Motos. “Anoche en un programa "familiar" fui humillada nuevamente por mi aspecto físico. El presentador me señaló, una señora me insultó y el resto de la mesa se rió ante esta violencia que se ejerció desde un plató. No fue en un callejón, fue en la tele. No eran hormigas, eran ratas”, escribió.
El mensaje llega después de que, en la tertulia política del espacio de Antena 3, Belmonte pronunciara una frase ofensiva sobre Santaolalla al hilo de un debate sobre Felipe González: "¿Esa es la que es mitad tonta, mitad tetas?". El comentario provocó un silencio en plató, pasando posteriormente a unas risas, y se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la noche.
Con su publicación, Santaolalla denuncia lo que considera un ataque personal y traslada la polémica más allá del plató televisivo, pues últimamente se ha convertido en blanco de comentarios hirientes en ciertos sectores del periodismo derechista.
