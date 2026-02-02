En 'Y Ahora Sonsoles'
Sonsoles Ónega recuerda su momento más especial con Fernando Esteso: "No lo olvidaré nunca"
La presentadora entrevistó al actor meses antes de fallecer
Kevin Rodríguez
Tenerife
La muerte de Fernando Esteso ha sacudido al mundo del espectáculo. El actor falleció este domingo a los 80 años tras unos días ingresado por problemas respiratorios.
Y a esta triste noticia se le suman cada vez más reacciones y una de las últimas ha sido la de Sonsoles Ónega, con quien el actor tuvo una entrevista meses antes de fallecer.
El hijo de Esteso quiso agradecerle a la presentadora aquella entrevista, que según él "le enamoró". Una charla que para nuestra Ónega también fue de lo más especial, según confiesa.
"Fue de esos momentos que te regala la televisión, ponerte a charlar sin límites con un grande de este país. No lo olvidaré nunca", reconoció la presentadora.
- Aviso de la Aemet: tras Kristin llega Leonardo, una nueva borrasca que trae de nuevo lluvias a Córdoba este domingo
- La cafetería 'aesthetic' que triunfa en Córdoba y el rincón favorito de los amantes del café de especialidad
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
- El espectáculo del agua en las sierras Subbéticas de Córdoba tras el paso de la borrasca Kristin
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba baja a umbral amarillo de riesgo
- La cara B del Mercado Andalusí de Córdoba: artesanos, cetreros y armeros contagian el gusto por la historia
- El Córdoba CF refuerza aspiraciones con un reconfortante triunfo ante el Valladolid en El Arcángel