Telecinco
El momento más desgarrador de Mario Jefferson: muere su perro, pocas horas después de ser expulsado de 'GH Dúo'
El extriunfito ha vivido una dura semana al perder a su mascota al día siguiente de abandonar el 'reality'
Kevin Rodríguez
Mario Jefferson fue uno de los expulsados de la gala del jueves en 'GH DÚO'. El cantante fue señalado por la audiencia como el concursante más prescindible de la casa y pocas horas después de su sorprendente expulsión, Jefferson recibió una triste noticia.
Tal y como compartió en su cuenta de Instagram, el exconcursante perdió a su perro solo unas horas después de abandonar la casa de Tres Cantos: "Que te hayas ido esta mañana justo cuando anoche salí de la casa", comienza en su post de despedida que acompaña con un carrusel de imágenes junto a su perro.
"El vacío que me dejas dentro jamás se me podrá ir", lamenta el cantante. "Una parte de mí se ha ido para siempre. Cuídame desde el cielo", continúa el escrito.
"Me has dado la vida Mika, espero haber estado a la altura (...). No me despido de ti porque siempre estarás presente en mí", concluye el post.
- Seis carreteras provinciales de Córdoba siguen cortadas por el desbordamiento de ríos y arroyos
- Parcelaciones y polígonos industriales de Córdoba reciben más población
- Adif suspende la circulación de mercancías en el tramo Córdoba-Antequera-Santa Ana por inundación de la vía
- El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
- El Ayuntamiento de Córdoba actúa de urgencia en La Canchuela para evitar inundaciones
- Córdoba eclosiona este finde, con permiso de las borrascas, con el Mercado Andalusí, el parque hinchable más grande del mundo y Morti en concierto
- Así quedan los embalses de Córdoba tras las borrascas y lluvias de enero
- Alberto Toril, héroe del ascenso del Córdoba CF, cerca de regresar al fútbol español