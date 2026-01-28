'Todo es mentira'
'Todo es mentira' bromea con la renuncia de José Luis Ábalos como diputado y le rinde un particular homenaje: "Un referente"
El programa de Risto Mejide dedica un homenaje satírico al exministro, que ha renunciado hoy a su escaño en el Congreso
Kevin Rodríguez
La renuncia de José Luis Ábalos como diputado ha servido como broma para el programa 'Todo es mentira' -donde el político fue colaborador -, que le ha dedicado un particular e irónico homenaje.
"Hoy el Congreso es un lugar todavía peor. Hay que ponerse serios porque se retira una de las leyendas más importantes que ha pasado por este humilde programa y por este gran país. Se retira, querido público, nuestro querido José Luis Ábalos", comenzaba diciendo Risto Mejide.
"Así es, amigos, hoy el grupo mixto es un poco menos mixto", añadía en tono jocoso Luis Fraga: "Deja la política el más grande, el mejor diputado, y creo que no exagero, que ha tenido jamás ese grupo con nombre de ensalada, el colaborador emérito que nos ha abierto las puertas de la política del Congreso y, por qué no decirlo, de su corazón".
Poco después, los cómicos han mostrado una camiseta con el nombre de el exministro: dirigiéndose al resto de colaboradores: "ninguno podrá llevar el número 69".
Sobre la despida de Ábalos, que ha publicado un post en X, los colaboradores también han bromeado: "Bueno, es responsable de la integración de la mujer en el trabajo, por ejemplo. En Renfe también... Y del fomento de la familia y la tala de árboles en la Amazonia, porque no paraba de pedir folios y de las estrategias digitales porque contrataba a dedo también y del colesterol porque le gustaba mucho el marisco".
"De verdad, o sea, es que podemos seguir así toda la tarde, ha sido un referente para muchos", ha concluido el presentador.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- Córdoba, en aviso naranja por el temporal de lluvia y viento: rachas de casi 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- La antigua sucursal de Banesto en Ciudad Jardín se convertirá en cinco apartamentos turísticos
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo