Votación clave
Javier Ruiz alerta en 'Mañaneros 360' de todo lo que está en juego si caen el decreto ómnibus y las pensiones: "Están en el aire"
El periodista ha advertido que no solo están en juego las pensiones en la votación de hoy
Kevin Rodríguez
El pleno del Congreso de esta tarde somete a votación la subida de las pensiones que el Gobierno fijó en un 2,7%. Ante el rechazo de PP, Vox y Junts, lo más probable es que el decreto ómnibus caiga y esta subida no se materialice, así que Javier Ruiz ha explicado en 'Mañaneros' qué más hay dentro de ese decreto.
"A esta hora están en el aire las pensiones, pero no solo las pensiones", comenzaba diciendo el presentador. "La batalla está siendo el contenedor, la ley que incluye esta subida y el PP dice 'vamos a votar que no'", ha continuado explicando.
"Esa ley, como casi todas las ocasiones se engloba dentro una cosa que quienes hacen información parlamentaria conocen como ley ómnibus. Y el PP dice 'pensiones sí, pero dentro del ómnibus no'", ha puntualizado sobre la postura de los de Feijóo.
"Ahora mismo las pensiones no subirían y si esto no sale adelante, decaen las pensiones, pero caen muchas otras medidas", ha concluido Ruiz al mismo tiempo que daba paso a Adela González para que detallase alguna de ellas en la pantalla.
"Así es en ese Real Decreto van otras medidas que tienen que ver con el escudo social como las excepciones fiscales de las ayudas por incendios forestales del pasado verano y la DANA", ha comenzado detallando.
"Además, el Gobierno quiere prorrogar (en el decreto ómnibus) el bono social eléctrico y la prohibición de cortar los suministros en los hogares más vulnerables y en esa misma línea, el decreto ómnibus prorrogaría la moratoria de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional al dejar sus viviendas", ha apuntado González.
"También en juego las jubilaciones de los bomberos forestales que piden que sus periodos laborales cuenten como etapas más largas para retirarse antes y por último, dejaría de aplicarse el 15% de rebaja fiscal hasta un máximo de 20.000€ para coches eléctricos nuevos, un incentivo fiscal que también se aplicaría a infraestructuras de recarga y las inversiones que se utilizan en energías renovables", ha concluido la presentadora.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
- Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros
- El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más de diez millones en la reforma de casi 40 calles de la ciudad
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- Fallece Rafael Garrido Siles, gerente de La Flor de Rute y presidente de la asociación empresarial Rute Turismo
- Adif localiza una nueva rotura de vía en Córdoba que obliga a limitar la velocidad