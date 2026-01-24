Iñaki Urdangarín bromea con la posibilidad de "destronar" al rey Juan Carlos: "Tendría su gracia"

Jordi Évole ha conectado en directo este jueves con 'Y ahora Sonsoles' para promocionar la nueva temporada del programa que presenta en La Sexta, 'Lo de Évole', y ha confirmado que entre los invitados estará uno de los personajes más buscados del momento, Iñaki Urdangarín.

El exmarido de la infanta Cristina publicará el próximo 12 de febrero sus memorias, Todo lo vivido: triunfo, derrotas y aprendizajes. Tal y como ha adelantado la editorial en su sinopsis, el exduque de Palma confiesa el por qué de su decisión de contar su vida en primera persona: "Durante muchos años, mi vida fue contado por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio. Por prudencia, por respeto, por miedo... por muchas razones, pero ahora quiero contar mi historia con mi propia voz".

"No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario, escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido, las cumbres, pero también los valles, y compartirlo con honestidad" expresa.

Y por lo que ha comentado Jordi Évole durante su charla con Sonsóles Ónega, lo ha conseguido: "El libro vale la pena. Pensaba que iba a pasar de puntillas por algunos temas y hace un repaso amplio por su carrera", ha adelantado.

Además, ha compartido además en primicia un clip de su entrevista con Urdangarín en el que no duda en preguntarle por la posibilidad de que sus memorias puedan superar en ventas a las de su exsuegro el Rey Juan Carlos y "destronarle" del ranking de los más vendidos. "No creo que ocurra. Es un personaje global con una trayectoria larguísima y eso no sucederá. Tendría su gracia, pero no creo que suceda" ha bromeado entre risas.

"Hemos tenido una conversación íntima donde ha hablado de todo lo que le he preguntado. No lo ha hecho desde el rencor o ajuste de cuentas, sino desde un lugar muy tranquilo y en paz consigo mismo", ha revelado el presentador, apuntando además que su charla fue tan natural y fluida que "no creo que haya que montar mucho más. Ha salido del tirón".

Alejado de los focos y centrado en encontrar su propio camino tras cumplir su condena por el Caso Noós y romper su matrimonio con la infanta Cristina, la publicación de las memorias de Urdangarín coinciden con su nuevo proyecto profesional, ya que estaría trabajando en un despacho del centro de Barcelona volcado en su empresa de coaching, 'Bevolutive'.