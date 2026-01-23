En 'Todo es mentira'
Bronca en directo entre Risto Mejide y Óscar Puente a causa de los accidentes ferroviarios: "Hablas tú más que yo"
El ministro de Transportes reprochó la actitud del presentador durante la entrevista
Kevin Rodríguez
La crisis por los accidentes ferroviarios de los últimos días se trasladó este jueves a los platós de Cuatro, donde el presentador Risto Mejide y el ministro de Transportes, Óscar Puente, vivieron un momento de máxima tensión durante la entrevista en 'Todo es mentira'. Lo que debía ser una conversación institucional se convirtió en un forcejeo verbal que no pasó desapercibido entre espectadores y tertulianos.
La polémica saltó cuando Mejide cuestionó la actitud del ministro ante la huelga de maquinistas y la seguridad en las infraestructuras, provocando la primera reacción: “Aquí le tengo que interrumpir”, soltó el presentador con gesto serio ante la respuesta de Puente.
Puente intentó defender su postura explicando que la situación emocional de los trabajadores afectaba las negociaciones, pero fue rápidamente reconvenido por Mejide, que no dudó en reprender cualquier intento de restar peso a la labor de los medios: “No voy a permitir que nos achaque a nosotros, los medios de comunicación…”, le espetó el comunicador, marcando territorio frente al representante político.
El cruce continuó con el ministro alegando que no se refería a ningún medio en concreto, pero sin lograr aplacar la tensión: “Yo creo que hablas tú más que yo”, respondió Puente, en un momento que dejó claro lo encendida que estaba la charla en pantalla.
