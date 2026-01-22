Esperada vuelta
TVE empieza a promocionar 'Al margen de todo', su nuevo espacio de humor con Dani Rovira
El humorista protagoniza un avance irónico de su nuevo show semanal, que llegará “muy pronto” a La 1
Carlos Merenciano
RTVE ya ha comenzado a calentar motores para el estreno de ‘Al margen de todo’, el nuevo espacio de humor de Dani Rovira. La cadena pública ha lanzado su primera promoción, un vídeo breve que marca el tono del programa y confirma que su llegada a La 1 es inminente.
En el avance, Rovira aparece deambulando por el plató mientras el equipo técnico trabaja en los últimos detalles. El presentador se ofrece a echar una mano, pero es ignorado. La escena, construida desde la comedia y la autoironía, concluye con una pregunta cargada de intención: “¿Aquí tampoco hago falta?”.
Más allá de este primer teaser, RTVE mantiene el hermetismo sobre la fecha exacta de estreno y el día que ocupará en la parrilla. Sí está confirmado que se tratará de un show de humor semanal en prime time, producido por la corporación pública junto a El Terrat, y que contará con colaboradores vinculados al mundo de la comedia y la interpretación, cuyos nombres aún no se han anunciado.
El proyecto supone el regreso de Rovira a RTVE tras su etapa al frente de ‘La Noche D’ y varias colaboraciones puntuales en la cadena en los últimos años. Su vuelta se produce, además, en un momento de reajuste del entretenimiento nocturno, coincidiendo con el cierre de ‘Late Xou’ y la salida de Marc Giró hacia laSexta.
Con ‘Al margen de todo’, RTVE refuerza su apuesta por el humor como uno de los pilares de su prime time y recupera a uno de los rostros más populares del panorama audiovisual español, que en los últimos años se había centrado más en la ficción que en el entretenimiento.
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: 'Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad
- El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: 'Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz