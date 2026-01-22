Premios legendarios
Millonarios tras 25 aciertos: así han sido los mayores botes de la historia de ‘Pasapalabra’
El concurso repartirá muy pronto el mayor premio de su historia, que se disputa entre Manu y Rosa
Carlos Merenciano
El anuncio de Antena 3 adelantando que ‘Pasapalabra’ está a punto de repartir el mayor bote de su historia ha reavivado el recuerdo de los premios más espectaculares que ha entregado el formato a lo largo de los años. Desde su llegada a la cadena, el concurso ha convertido el rosco final en sinónimo de cifras millonarias y momentos que ya forman parte de la memoria televisiva.
El récord absoluto lo ostenta Rafa Castaño, que en marzo de 2023 se llevó 2.272.000 euros tras completar el rosco sin cometer un solo fallo. Aquella gesta no solo supuso el mayor bote jamás entregado por el programa, sino que marcó un antes y un después tras la larga trayectoria del concursante en el programa.
Muy cerca de esa cifra se sitúan otros premios que también superaron ampliamente el millón y medio de euros. En julio de 2021, Pablo Díaz logró uno de los botes más recordados, con 1.828.000 euros, tras una larguísima trayectoria en el programa. A esa lista se sumó en mayo de 2024 Óscar Díaz, que conquistó 1.816.000 euros después de más de 150 programas, consolidándose como uno de los grandes nombres del formato.
A estos botes, se tendría que sumar el bote de 1.866.000 euros conseguido por David Leo, durante la etapa que el concurso se emitía en Telecinco, además del bote de Eduardo Benito, que se hizo con 2.190.000 euros en el año 2006, en la primera etapa del programa en Antena 3, cuando estaba conducido por Jaime Cantizano.
Con este contexto, la expectación ante el nuevo bote anunciado por Antena 3 es máxima: el concurso volverá a escribir una página histórica y añadir un nuevo nombre a la lista de ganadores legendarios de ‘Pasapalabra’, que podría ser el de Manu o el de Rosa.
