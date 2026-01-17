Telecinco, una cadena en crisis que sigue sin saber reinventarse: "Su fórmula está muy apalancada"

El ambiente en Telecinco lleva un buen tiempo caldeado, ya que la cadena está inmersa en una crisis de audiencia de la que le está resultando muy difícil salir. El consejero delegado de Mediaset España, Alessandro Salem, reconocía unos meses después de sustituir a Paolo Vasile, allá por 2023, que tenían por delante una "travesía por el desierto" para remontar. Pero seguro que no se imaginaba que iba a ser tan larga.

Por segundo año consecutivo, Telecinco ha marcado en 2025 su mínimo anual de audiencia, con un 9,4% de cuota de pantalla. Son cuatro décimas menos que en 2024, que la sitúan como la tercera opción de los telespectadores españoles, por detrás de Antena 3 (12,8%, que lleva cuatro años seguidos instalada en el liderato) y La 1 (11,1%, que en 2025 ha logrado su mejor dato en 13 años).

Pero es que la cadena estrella de Mediaset es una de las que más público ha perdido en 2025, en comparación con sus cifras del año anterior. Según un informe de Barlovento Comunicación a partir de datos de Kantar Media, mientras que La 1 ha subido seis décimas; Cuatro, cuatro; La 2, tres, y Antena 3, dos, Telecinco es la cadena que más ha bajado (cuatro décimas), solo superada por Divinity (cinco), también de Mediaset.

Imagen de la primera gala de 'Gran hermano dúo 4' / MEDIASET

De los 365 días de audiencia en 2025, Antena 3 fue la cadena más vista en 292 jornadas (en 2024 lo fue en 271), mientras que La 1 lideró 58 días (59 el pasado) y Telecinco, únicamente 15 (20 el anterior). El canal de Mediaset solo ha logrado colarse dos veces en el 'top' 30 de las emisiones con más audiencia de 2025 (sin contar deportes ni informativos), curiosamente con el mismo programa: 'La isla de las tentaciones' (en el puesto 11º y en el 29º), que es el 'show' de la televisión en abierto que mejor funciona en diferido.

LAS CADENAS MÁS VISTAS DEL 2025

Informativos a la baja

Ni siquiera los informativos, con el fichaje estrella de Juan Carlos Franganillo en enero de 2024, han frenado la crisis. Se mantienen como los terceros más vistos (por detrás de los de Antena 3 y La 1, que ganan adeptos), mientras van perdiendo fieles por el camino: si en 2024 tuvieron una media (ponderando las noticias de mediodía-sobremesa y noche) de 1.025.000 telespectadores y una cuota del 10,9%, en 2025 se han quedado con 874.000 y un 9%.

Tampoco 'Gran hermano', uno de sus puntales, pasa por su mejor momento. El pionero de los 'realities' cerró su 20ª temporada el pasado diciembre después de solo 42 días de encierro, debido a su poco gancho. Le ha sustituido en enero la versión con famosos, 'Gran hermano dúo', que lideró en su regreso el 8 de enero, pero con el peor estreno histórico de la marca.

Imagen de 'La isla de las tentaciones' / MEDIASET

La cadena ha empezado el 2026 con un aluvión de novedades como receta para intentar frenar la sangría de audiencia, aunque de momento los números siguen sin ser demasiado halagüeños. Además de 'Gran hermano' han vuelto 'Got talent' (su primer sábado quedó por detrás de 'La ruleta de la suerte') y '¡Allá tú!' (con el fichaje de Juan Ramón Bonet).

Este lunes 19 de enero desembarcan el 'reality' 'Casados a primera vista' y el concurso 'El precio justo' (con Carlos Sobera, que competirá con 'La ruleta de la suerte' de Antena 3) y el 28 de enero, a las 23.00 horas, la serie 'Pura sangre', con Ángela Molina, Amaia Salamanca, Aitor Luna y Blanca Romero. Además, el 26 de enero 'First dates' saltará de Cuatro al 'access' de Telecinco, en principio durante un mes.

VARIACIÓN DE LA AUDIENCIA CON RESPECTO A 2024 Descripción accesible del contenido del iframe.

Condenas

Últimamente la imagen de la cadena tampoco ha salido bien parada en los juzgados. Después de la condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid por la docuserie de Rocío Carrasco que emitió en 2021, Mediaset y Kiko Hernández han sido multados y obligados a indemnizar a Julia Janeiro, la hija de Jesulín, por los comentarios sobre ella en el ya extinto 'Sálvame'. En el caso de las acusaciones de malos tratos de Antonia Dell’Atte contra Alessandro Lequio, ha sido la propia Mediaset la que ha decidido tomar cartas en el asunto y prescindir de uno de sus colaboradores estrella.

Juanra Bonet en 'Allá Tú' / TELECINCO

Los expertos señalan varias razones para justificar el ocaso de la cadena que lanzó fenómenos como 'Gran hermano' y 'Crónicas marcianas'. José Antonio Cortés Quesada, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja y experto en audiencia televisiva, apunta al "volantazo de 180º" que ha dado Telecinco y que "el espectador no termina de comprender".

"Durante la época de 'Sálvame', que estuvo más de 14 años en antena, toda la programación giraba en torno a los personajes de ese 'show'. Cuando tú te cargas de repente ese eje conductor de la mayoría de los programas estás dejando sin protagonista a todo el contenido de tu televisión. Y ahí, cuando intentas reinventarte, te alejas del contenido que estabas ofreciendo y es normal que el público se sienta un poco huérfano".

Renovación de las caras

Pero es que en la reinvención de Telecinco tampoco han apostado por contenidos novedosos. "Si analizamos su parrilla, parece que estemos viendo programas de los años 90 otra vez", considera Cortés Quesada, que cree que tampoco les beneficia que estrenen programas a horas tan intempestivas como las once de la noche. "La programación tiene que ajustarse a la vida real de los consumidores".

Otro de los puntos clave para paliar su crisis sería una renovación de sus rostros. "Porque el público está asociando el declive de una cadena a la gente que lleva viendo allí durante tantísimo tiempo". Coincide con él Elena Neira, profesora de los estudios de comunicación en la UOC. "Las caras de Telecinco siguen siendo las mismas, esa gente se está haciendo mayor y no conecta con las nuevas audiencias", señala.

Ana Rosa en 'El Programa de Ana Rosa' / TELECINCO

Además, otras cadenas han innovado más y han sabido diferenciarse. "En el caso de TVE es muy evidente que han apostado por algo más desenfadado y más desafiante con el espectador", destaca Neira, que cree que "la fórmula de Telecinco está muy apalancada".

Y los 'realities', que siempre han formado parte del ADN de Telecinco, "pueden llegar a hartar al espectador si no se dejan oxigenar y se emiten ediciones tan continuadas sin ofrecer nada nuevo", según Cortés Quesada. Además, Neira recalca que "la gente los puede encontrar ahora también en otras cadenas, con algo más diferencial" (como 'Hasta el fin del mundo' de La 1).

LOS 30 PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL 2025 Visualización de los 30 programas más vistos del 2025.

Insultos y dramas

Sergi Mas, crítico de televisión de EL PERIÓDICO, tiene clara la receta para superar esta crisis de audiencia: "Fijar una estrategia clara de programación, recuperar el espíritu y el eslogan de lo que era 'La pantalla amiga' eliminando el de 'Tu pantalla con insultos y dramas', suprimir los informativos de la cadena y redirigirlos todos a Cuatro, y cargarse todos los 'realities' y las productoras que los mantienen, con todo el dinero que eso pueda implicar".

El tiempo dirá si Telecinco logra por fin superar el largo bache, agravado por la crisis general de la televisión tradicional con el auge del 'streaming'. ¿Se acuerdan de cuando Jorge Javier Vázquez se mofaba de Antena 3 calificándola como 'la cadena triste'? El 'boomerang' siempre vuelve.