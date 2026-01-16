Secretos familiares
Telecinco pone fecha de estreno a 'Pura sangre', su nueva gran apuesta de ficción: sinopsis y reparto completo de la serie
La cadena lanzará un drama coral ambientado en una poderosa familia aristocrática marcada por secretos, poder y una investigación criminal
Carlos Merenciano
Telecinco ya tiene lista su nueva serie para el prime time. La cadena ha fijado el estreno de ‘Pura sangre’, una ambiciosa producción que mezcla drama familiar, romance, thriller y misterio en un entorno rural ligado al mundo del caballo y a una saga aristocrática con un pasado lleno de sombras, que llegará a las pantallas el próximo miércoles 28 de enero.
La ficción arranca en La Galana, la finca de los marqueses de Monteclaro, cuando Caporal, el semental más valioso de la yeguada, aparece envenenado junto a varios potros. Este suceso actúa como detonante de una investigación que destapa viejas rivalidades, intereses económicos y secretos familiares que afectan tanto a los propietarios como a los trabajadores de la finca y al conjunto de la comarca de Camponuevo.
Producida en colaboración con Shine Iberia, la serie cuenta con un reparto coral encabezado por Ángela Molina y Pep Munné, junto a Amaia Salamanca, Aitor Luna, Blanca Romero, Pedro Casablanc, Maru Valdivielso y Jaime Zatarain, entre otros muchos intérpretes que conforman un elenco de cerca de 90 actores.
En el centro del relato está Rosario del Monte, heredera del marquesado, enfrentada a la visión empresarial de su marido y a las decisiones de unos hijos que crecieron lejos de la finca. Paralelamente, la teniente del SEPRONA Alicia Hermida se hace cargo del caso del envenenamiento, descubriendo que no se trata de un hecho aislado, sino de la consecuencia de un conflicto larvado durante años con implicaciones personales, sociales y políticas.
‘Pura sangre’ se ha rodado durante 17 semanas en localizaciones naturales de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, con un marcado peso de los exteriores y la participación de más de un centenar de caballos. La producción ha incorporado además criterios de sostenibilidad durante el rodaje, integrando el debate medioambiental como parte del propio universo narrativo de la serie.
- La campaña del aceite de oliva en Córdoba roza ya la mitad del aforo previsto
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- Cortes de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba: fechas, calles afectadas y alternativas
- Carlos Isaac, rumbo a Polonia
- El centro comercial La Sierra lanza en Córdoba sorteos y premios por valor de 2.000 euros para aliviar la cuesta de enero
- Del gran revuelo al silencio tenso en el Colegio Mayor de la Asunción de Córdoba tras el presunto caso de agresión sexual
- Dos personas hospitalizadas con quemaduras graves tras un incendio en Cabra con 11 familias desalojadas