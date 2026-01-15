Cruce explosivo
Máxima tensión en ‘En boca de todos’ por un comentario machista de una diputada del PP a Sarah Santaolalla: "Por mujeres como tú nos violan en las calles"
La colaboradora denuncia un ataque por su forma de vestir tras un enfrentamiento político en el programa de Nacho Abad.
Carlos Merenciano
El debate político en ‘En boca de todos’ acabó derivando en un duro enfrentamiento personal tras unas declaraciones de Sarah Santaolalla sobre la situación internacional y el papel de Delcy Rodríguez. La analista afirmó: "De Delcy Rodríguez, decíais que no la queríais, que era una golpista, y resulta que os lo habéis comido y os habéis doblegado ante un poderoso como es Donald Trump".
La respuesta de Eli Vigil, representante del PP de Madrid, no tardó en llegar: "Bueno, a mí me parece un análisis tan simplista". Santaolalla replicó de inmediato: "Pues como tus bailes". Fue entonces cuando la diputada elevó el tono con un comentario sobre el aspecto físico de la colaboradora: "Sarah, para simples tus fotos enseñando los cocos con el escote hasta aquí".
El comentario provocó la intervención del presentador Nacho Abad, que trató de frenar la situación en directo: "Oye, oye, oye, no. Cocos, no, ¿eh?". Lejos de rebajar la tensión, Santaolalla respondió con una contundente denuncia del comentario recibido: "Pero, ¿y esta machistada? Sois vosotros los que después, claro, humilláis a las víctimas. ¿Yo tengo que aguantar estos comentarios machistas?".
La analista continuó su alegato en plató con un discurso centrado en la libertad de las mujeres y el rechazo a los ataques por su forma de vestir: "¿Tengo que permitir que un cargo público nos diga a las mujeres cómo nos tenemos que vestir en el año 2026? Si quiero me visto con jerseys, con tirantes o con faldas cortas". Y añadió: "Por mujeres como tú nos violan por las calles, y por mujeres como tu nos agreden en las casas, y por mujeres como tú nos insultan en las redes sociales. Porque las mujeres podemos ir vestidas como nos salga de las partes de abajo y de las partes de arriba sin tener que aguantar que un cargo público, al que le pagamos el sueldo, nos niegue y nos mande a la cocina".
Horas después, Santaolalla trasladó la polémica a la red social X, donde publicó el vídeo del momento junto a un mensaje en el que denunciaba lo ocurrido: "Acabo de sufrir un ataque machista por parte de un cargo público del PP en la televisión. Esta diputada ha utilizado mi forma de vestir para atacarme y mi físico para humillarme. Es intolerable tanta violencia y odio hacia las mujeres. Espero la condena de su partido".
