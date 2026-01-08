María José Campanario revela por qué dijo sí a ‘El Desafío’ pese a su enfermedad: “He descubierto una fuerza que no sabía que tenía”

María José Campanario es uno de los grandes reclamos de la nueva temporada de 'El Desafío', que vuelve a Antena 3 este viernes 9 de enero con una nueva tanda de pruebas extremas. Antes de su debut en el concurso, la mujer de Jesulín de Ubrique ha explicado por primera vez los motivos que la llevaron a aceptar un formato de estas características, algo inédito en su trayectoria televisiva.

En una entrevista concedida a El Confi TV, Campanario reconoce que la experiencia ha sido reveladora en un momento personal complicado. “He descubierto que tengo una capacidad y una resiliencia que no sabía que tenía. No estoy en una época de mi vida en la que esté perfecta físicamente, todo lo contrario, lo estoy pasando regular con mi enfermedad”, confiesa, recordando que padece fibromialgia. Según explica, más allá del dolor crónico, lo más difícil de sobrellevar es la fatiga constante: “Descansas mal y te levantas cansada cada mañana”.

Pese a ello, la concursante asegura que no ha tirado la toalla en ningún momento. “Soy muy responsable y cuando me comprometo con algo voy hasta el final”, afirma. De hecho, reconoce que la decisión final estuvo muy influida por su marido. “Dije que sí principalmente por Jesús. Me animó y tenía razón, me ha venido muy bien”, desvela, dejando claro que el apoyo familiar ha sido clave durante el concurso.

Campanario también explica por qué, tras décadas de exposición mediática, solo ha aceptado formatos muy concretos como 'Mask Singer' y ahora ‘El Desafío’. “Lo que me ofrecían antes eran ambientes hostiles desde el principio. Este es un programa amable, familiar, en el que no tienes que hablar de tu vida. Por eso dije ‘esto sí’”, señala, en una clara referencia a los conflictos televisivos que siempre ha evitado.

Consciente de que su participación mostrará una faceta desconocida, la concursante cree que sorprenderá al público. “Soy muy tímida y me costaba ponerme delante de una cámara, pero aquí he aprendido a soltarme y a ser yo”, asegura. “Por fin van a conocer a una María José real. Ya no me preocupa lo que se diga de mí; llega un momento en la vida en el que tienes que aceptar que no puedes gustar a todo el mundo”, concluye, preparada para afrontar uno de los mayores retos personales y televisivos de su vida.