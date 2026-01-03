Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El ataque de Estados Unidos a Venezuela altera la programación de las cadenas tras la captura de Maduro

TVE ha conectado desde las 9:00 horas de la mañana, mientras el resto de cadenas se han unido a lo largo de la mañana

Redacción Yotele

Madrid

El ataque sorpresa de Estados Unidos a Venezuela esta madrugada ha alterado la programación televisiva prevista para este fin de semana. Ha sido durante esta madrugada cuando el país que ahora lidera Donald Trump ha llevado a cabo un ataque militar de gran escala contra Venezuela, con múltiples explosiones y vuelos de aeronaves sobre Caracas y otras regiones del país, además se ha llevado a cabo la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que ya se encuentran fuera del país.

A las 9:00 horas de la mañana, La 1 era la primera en reaccionar desplazando a Igor Gómez a la primera cadena de TVE para informar a los espectadores, dejando de emitir sus habituales reposiciones de 'Viaje al centro de la tele'. En torno a las 13:00 horas, Marc Sala y Lourdes Maldonado han tomado el testigo con un especial informativo, sustituyendo a 'D Corazón'.

Un poco antes, cerca de las 12:00 horas, Telecinco interrumpía su programación para emitir un avance informativo, al igual que Antena 3. En el caso de la cadena de Atresmedia, Matías Prats se ponía al frente de un especial informativo que arrancaba a las 12:30 horas.

En laSexta, 'Al Rojo Vivo' se emitía este sábado a las 12:00 horas para informar sobre lo ocurrido en la capital venezolana. Por la noche, 'laSexta Xplica' también abordará esta cuestión, ya habiendo conocido las declaraciones de Trump, que están previstas para las 17:00 horas.

Por último, Cuatro ha preferido continuar con sus reposiciones de 'Viajeros Cuatro' y 'Volando Voy'.

