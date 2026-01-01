Una emocionada Pedroche brilla en las Campanadas de Atresmedia con un épico, reciclado y escueto vestido solidario por los enfermos de cáncer: "Lo ha cosido Josie"

Cristina Pedroche ha vuelto a ser el centro de todas las miradas en la retransmisión de las Campanadas de Nochevieja en Atresmedia, con un nuevo y sorprendente vestido, muy escueto, reciclado de los 11 anteriores, con el que ha despedido junto a los espectadores de Antena 3 y La Sexta los últimos segundos de 2025 y ha dado la bienvenida a 2026 con grandes dosis de ilusión y alegría. "¡Vengo a brillar! Esta locura la ha cosido Josie", comenzaba diciendo después de su momento destape.

"Te has vuelto a salir, así te lo digo. Estoy muy emocionado", le decía Alberto Chicote. El cocinero, siempre avispado, se dio cuenta de que había telas que le sonaban de otros años ya en la capa previa a mostrar el diseño final. "Es un ensamblaje de todos mis vestidos anteriores. Es un conjunto de deseos que he pedido en mis discursos anteriores pero que no se han cumplido nunca. Hay muchas cosas que faltan por hacer. Hoy rompo con todo". El vestido en sí ha resultado ser un remedo de las botas que llevó en 2020, que representaban una marcarilla tras la gran tragedia del Covid.

Visiblemente nerviosa, la comunicadora presentó a los espectadores un diseño plateado cargado de emotividad, ya que estaba dedicado a todas las personas que este año supieron que estaban enfermas de cáncer. "Este no es un vestido cualquiera. Quiero dedicárselo a las más de 300.000 personas que han recibido este año un diagnóstico de cáncer. Incluso cuando todo parece roto, cada pieza cuenta y unidas suman. Este año me sumo a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Que nadie viva esto solo, ni como paciente ni como familiar. Espero que la gente entienda el significado de este vestido. La vida está hecha de momentos que se rompen y hay que volver a recomponer. Os deseo lo mejor", decía minutos antes de explicar, una vez más, el funcionamiento de la retransmisión de las Campanadas y de tomarse las uvas de la suerte con la audiencia.