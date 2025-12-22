Recuerdo
'Todo es mentira' rinde homenaje a Patricia López, periodista y colaboradora del programa: "Hoy estamos de luto"
La periodista falleció este domingo de manera repentina tras una dura enfermedad.
Kevin Rodríguez
Este domigo nos sorprendía el fallecimiento de la periodista Patricia López, que colaboró en programas como 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira'. Y este último programa ha querido rendirle homenaje.
"Vamos a hablar de muchos temas, pero antes nos vais a permitir unos minutos porque queremos dedicar unos minutos a una compañera y colaboradora de este programa, la periodista Patricia López", anunciaba este lunes Risto Mejide al inicio del espacio.
"Desgraciadamente nos dejó ayer y desde aquí queremos mandarle un fuerte abrazo a su familia, amigos y este pequeño recuerdo de sus compañeros", continuó contando antes de dar paso a un vídeo homenaje con algunos momentos de sus intervenciones.
Tras la pieza, el presentador emocionado quiso acordarse de los familiares: "Este programa pierde a una gran compañera. Yo creo que este país pierde a una gran periodista, persona y lógicamente desde aquí hoy estamos de luto. Vamos a intentar hacer el programa igual que siempre, pero el programa está triste".
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | El tercer premio del Sorteo de Navidad toca en La Viñuela, Medina Azahara y Montilla
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú inédito para sorprender en Nochebuena y Navidad
- Los grandes municipios olivareros de Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Mirandés y el Córdoba CF