Muere Patricia López, combativa periodista de investigación que colaboró en 'Al rojo vivo' y 'Todo es mentira' y destapó las cloacas del Estado y al pequeño Nicolás
La periodista se hizo conocida por sus apariciones en televisión, en las que aportó informaciones exclusivas sobre diferentes temas de la actualidad
Redacción Yotele
El mundo de la comunicación está de luto con el inesperado fallecimiento de Patricia López. Referente del periodismo de investigación, se hizo muy conocida como colaboradora de programas como 'Al rojo vivo', donde ofreció datos en exclusiva sobre la trama del Pequeño Nicolás, entre otros temas.
Con el tiempo rompió con Ferreras y laSexta y comenzó a participar en otros espacios como 'Te vas a enterar' o más recientemente 'Todo es mentira', donde era asidua a la mesa de actualidad y avalista de la actualidad liderada por Risto Mejide.
En su prolífica carrera profesional, destapó las cloacas del estado y denunció sin descanso numerosas tramas de corrupción a través de crónicas en diferentes medios como del diario Público. Sus últimas informaciones fueron publicadas por Diario Red.
En sus últimas comunicaciones en redes ya avisó que estaba enferma, a la vez que hizo una sorprendente denuncia pública sobre Óscar Cornejo y Adrián Madrid, productores de programas como 'Sálvame': "Estos señores me despidieron sin previo aviso al decirles yo que me tenía que hacer las pruebas del cáncer que hoy me mata", aseguró.
