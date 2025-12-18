María Adánez, sobre 'La que se avecina': "Creo que Rebeca y Yoli enterrarán el hacha de guerra"

Aunque no es una de las actrices que ha estado en 'La que se avecina' desde el inicio, María Adánez ha pasado dos veces por la serie heredera de 'Aquí no hay quien viva', de la que fue una de las protagonistas. Estuvo en las temporadas siete y ocho, volvió en la 15 y ahora se mantiene en la 16, que está emitiendo actualmente Amazon Prime Video (en Telecinco van por la 14ª). Ella tiene claro el secreto del éxito de la serie.

Ahora mismo se le han juntado varios proyectos en antena. Tiene 'La que se avecina', 'Ciudad de sombras' en Netflix y el día 22 se está en la tercera temporada de 'Atasco' en Prime Video.

Es curioso porque se están estrenando todas a la vez. Acabo de ver 'Atasco' y estoy muy contenta de cómo ha quedado el trabajo.

En los atascos puede salir lo peor de la gente. ¿Es lo que le sucederá a su personaje?

No. Mi historia es la menos cómica. Es un poco más romántica, con algún momento más dulce. Interpreto a una galerista que viaja del norte de Europa a Madrid y queda atrapada en un atasco. Se retrasa la entrega de la colección que lleva para una exposición y empieza a charlar con el conductor del camión, que parece un hombre más básico… pero que luego no lo es para nada. La reflexión que hace Rodrigo Sopeña [el director y guionista] sobre el arte abstracto es muy bonita. Es una historia tierna, que tiene algo de 'El cartero de Neruda'.

En 'Ciudad de sombras' cambia totalmente de tercio e interpreta a una periodista a la que le gusta escarbar en el morbo. ¿Se inspiró en algún personaje real?

El director y yo manejamos una referencia cuando empezamos a preparar el personaje. Me reuní con él y me dio un referente, aunque luego yo me lo llevé por otro lado. Pero en nuestro imaginario sí había alguien.

María Adánez, en 'Atasco' / AMAZON PRIME VIDEO

¿Y no se puede revelar la identidad?

No podemos decirlo porque es alguien que está activo. Pero estoy muy orgullosa de ese trabajo. Tenía muchas ganas de trabajar con Jorge Torregrossa, un director al que admiro desde hace años y al que he ido siguiendo la pista. Y casi toda mi trama la comparto con Manolo Solo, un actor extraordinario, al que ahora habéis visto en 'Anatomía de un instante'.

¿Le gusta el 'thriller'? No es un género en el que se prodigue mucho.

Es un género muy difícil y creo que Torregrossa hace un trabajo extraordinario. Me alegra que el gran público empiece a verme en otros registros. Llevo casi 15 años sin bajarme de un escenario en el teatro, donde he hecho drama y personajes muy distintos a la comedia que he hecho más en televisión. Cuando Jorge me llamó para 'Ciudad de sombras', yo ya iba con una propuesta y me dijo: “Me gusta un montón”. En 'Amar en tiempos revueltos' ya hice un personaje más dramático, una alcohólica con una relación tormentosa y compleja. Me gusta que el público me descubra en este registro, que por otro lado llevo muchos años haciendo en el teatro. Cuando estaba en lo más alto de popularidad de 'Aquí no hay quien viva', me fui de nuevo al teatro a hacer drama y clásicos porque quería ser más versátil y crecer como actriz. Me alegra llevar ahora eso a la televisión, aunque sea un poquito.

También la estamos viendo en 'La que se avecina', después de haber dejado la serie tras la octava temporada. ¿Cuando se fue pensaba que algún día volvería?

En ciertos momentos de la vida piensas que no vas a volver, y luego a lo largo de los años dices: “¿Por qué no?”. Cuando se cumplieron los 20 años de 'Aquí no hay quien viva', coincidí con Alberto y Laura Caballero [los creadores, guionistas y directores] en varios actos a raíz del libro sobre la serie. Tuvimos un encuentro en la Academia de Cine, con la sala llena, recordando anécdotas. Eso fue hace tres o cuatro años, y ahí surgió de nuevo la posibilidad. Me preguntaron: “¿En qué andas?" Yo acababa de ser madre, estaba volviendo al ruedo y andaba preparando '¡Ay, Carmela!' en el teatro. Y me dijeron: "¿Te apetece trabajar de nuevo juntos?”. Y dije: “Claro que sí, volver a trabajar con vosotros es volver a casa”. Si me lo dicen hace 10 años, no lo habría imaginado. Pero la vida es así de bonita.

María Adánez, en 'Ciudad de sombras' / NETFLIX

Su personaje, Rebeca, mantiene un contencioso con Yoli. ¿Algún día enterrarán el hacha de guerra?

Creo que para la temporada que vamos a hacer, la 17. Pero con Alberto y Laura nunca se sabe.

¿Aguantaría a unos vecinos así?

Yo no podría. Para nada. Con lo independiente que soy… Esa convivencia continua con vecinos, esos roces y peleas… Impensable.

La serie sigue funcionando muy bien después de tantas temporadas, aunque primero se estrene en Prime Video y luego en Telecinco. ¿Cuál es el secreto?

El secreto es la escritura de Alberto Caballero, sin duda. Él, su equipo, su hermana y Daniel Deorador han cogido perfectamente el pulso a los perdedores, a esos vecinos que quieren ser y no pueden, con aires de grandeza, pero que en realidad son todos como pequeños héroes. Alberto es como el Valle-Inclán de ahora: ese esperpento distorsionado de la sociedad. Le han cogido mucho el pulso a ese humor y a ese perfil de personajes. Ya lo hicieron en 'Aquí no hay quien viva', que eran 'losers'. España es un país en el que es muy difícil sentirse superhéroe; tenemos la autoestima arriba cuando gana Nadal o cuando gana 'La Roja', poco más. Y han dado en la diana con ese humor y con esa radiografía del perdedor. Cuando volví hace tres años le dije a Alberto: "Lo vuestro es increíble. Me incorporo 10 años después, leo el guion y la serie está viva y ágil, no tiene polvo ni está anquilosada”. Eso es genialidad y constancia en el trabajo. Los conozco desde hace 20 años y no han parado de trabajar y eso tiene un mérito enorme.

¿Se ve haciendo de Rebeca mucho más tiempo?

Ni me lo planteo. Ahora te diría que sí, pero no sabemos qué nos deparará la vida. No sabemos si la serie se va a acabar porque estamos siempre pensando que es la última temporada, pero ahora hemos tenido otras dos y supuestamente terminaríamos otra vez. Desde que soy madre vivo más al día, y más en esta profesión en la que nunca tienes nada estable. Yo ahora doy las gracias por tener mi serie y cierta estabilidad en televisión. Por supuesto tengo el teatro, que para mí es el gran seguro de vida para las mujeres y para los actores. Poder elegir bien lo que hago es un lujo.

Ha dicho que el teatro es el gran seguro de vida para las mujeres. ¿Por qué?

Porque el teatro te permite envejecer a gusto. No tienes la presión de la cámara. La experiencia suma encima de un escenario. Da igual si tienes arrugas o tres kilos de más: importa tu energía, tu voz, tu interpretación, porque hay gente que te está viendo desde la fila 18 y eso es lo que le está llegando.

¿En televisión ha notado más la presión estética?

Claro. Y no solo en televisión: ahora mismo en las redes sociales se les exige a las mujeres estar maquillándose continuamente. Hablamos de feminismo y, al mismo tiempo, las adolescentes están obsesionadas con el 'skincare'. Cuando oigo que niñas de 12 o 13 años están preocupadas por comprar sérums, se me ponen los pelos de punta. Estamos permitiendo eso entre todos. En Australia se van a prohibir las redes hasta los 16. ¡Ojalá se extrapole al resto de países! Me preocupa mucho la juventud, especialmente las mujeres. Hay que vivir, leer, viajar, no estar pendientes de las redes sociales.