Cristina, ganadora de 'OT 2025': "Ser fan del programa me ha ayudado a relativizarlo"

Con solo 19 años, y siendo la benjamina de la edición Cristina Lora se ha convertido en la ganadora de 'OT 2025', imponiéndose en la final del concurso musical a Olivia (segunda), Tinho (tercero), Guille Toledano (cuarto) y Claudia Arenas (quinta).

-Cristina, después de haber sido favorita tres veces y de que tus compañeros tuvieran claro de que tú ibas a ganar, ¿tú también lo tenías tan claro?

-Obviamente no, para nada. Para mí la ganadora era Olivia, desde ya la gala diez u once. Me parece que ha hecho un concurso muy completo y que ha tenido una evolución muy chula. También como persona es una maravilla y como artista, más. Vamos, que no me lo esperaba.

-¿Qué actuación te llevas como gran recuerdo?

-‘El punto de partida’, siento que hice una cosa muy personal. Yo no sé ni he visto si le ha gustado a la gente o no, pero yo me quedé muy contenta y muy satisfecha con lo que hice.

-¿Cómo valoras tu paso por la Academia desde el día uno hasta ahora?

-Obviamente, como artista soy otra persona diferente porque nunca había recibido formación en canto y también con Mamen, en la técnica vocal, siento que he aprendido bastante. Así que me llevo, sobre todo, mucha formación. Y en lo personal, conocer a 15 personas maravillosas y me llevo gente para toda la vida y una experiencia chulísima.

-¿Y como gran fan de ‘OT’, que hemos visto fotos tuyas con Miriam Rodríguez o Ana Guerra cuando eras solo una niña, ¿cómo es ahora ganar?

-¡Es muy loco! Yo ahora mismo no estoy procesando nada, estoy completamente disociada. Cuando llegue a mi casa ya lo asimilaré y lo veré todo de forma pausada con mi familia. Para mí es muy fuerte ya solo haber entrado, así que lo de ganar ni te cuento.

Cristina, ganadora de 'OT 2025' / José Irún

-¿Crees que ser fan del programa te ha ayudado a gestionarlo mejor?

-Muchísimo. No sé si mejor que otros, pero siento que he intentado relativizar todo mucho, lo bueno y lo malo, todo el rato. Y me ha ayudado a llevarlo todo mucho más calmado y pensar que es un ‘reality’, que solo es un programa de televisión, que las valoraciones no son para tanto… Creo que me ha ayudado a vivirlo más tranquilo y disfrutarlo de forma más relajada.

-¿Tiene presente la maldición del ganador de ‘OT’? Porque al segundo clasificado le suele ir mejor que al primero…

-¡Con Amaia ya se rompió eso y la maldición ya no funciona!

-¿Te verías participando en otros programas musicales?

-Me encantaría. A mí es que la la tele me gusta un montón. He ido a muchos programas desde que soy chica, me parece un mundo muy divertido y además estaba estudiando comunicación audiovisual. Yo quería trabajar en la tele, así que me encantaría. ‘Tu cara me suena’ me fliparía. Cualquier programa de tele me parece muy chulo y también todo lo relacionado con la interpretación.

-¿Y si fueras a ‘Tu cara me suena’, qué te gustaría interpretar?

-Miriam Rodríguez me encantaría, por ejemplo.

-¿Y también te ves en otros roles en la televisión, pero no como concursante, como de presentadora, por ejemplo?

--Me encantaría, es que a mí la tele me gusta mucho. Llevo desde que soy muy chica yendo a programas y mi padre también ha ido a un montón, así que la tele me aparece un mundo superdivertido y que hay un ambiente muy chulo. Me gusta mucho trabajar en tele. Yo estoy abierta a todo.

-Tu padre se ha convertido también en una estrella…

-Yo lo veía ahí en la grada y decía, "Es que me meo". Es que el mejor, te lo juro.

-¿Y cómo se atreve una a prepararse una canción en italiano cuando no tiene ni idea del idioma, en una semana, para una final?

-Yo iba como muy segura, y cuando llegué el primer día digo: ¿por qué he cogido esto realmente? Si yo no sé italiano. Pero la cogí porque tener un reto también para la última semana. Las clases de italiano me han motivado un montón y me ha parecido divertido por mostrar otra faceta.

-¿Qué crees que te ha quedado pendiente de hacer en el programa?

-Algo de salsa. Me habría hecho mucha ilusión algo así como una salsa de Nati Peluso que a mí me encanta y la admiro un montón. Pero vamos, que cualquier salsa me habría gustado.

-¿Qué consejos les darías a las personas que se presenten al ‘casting’ en próximas ediciones?

-Que intenten relativizarlo todo, que luego cuando estás allí no puedes hacerlo. Al final es un programa de tele y nada más.

-¿Hacia dónde quieres dirigir tu carrera, qué tipo de artista te gustaría ser?

-Pues la verdad es que no tengo mucha idea. Obviamente me encantaría aprovechar esta oportunidad tan grande, pero me encantaría seguir con la interpretación, que es con lo que empecé y que es de lo que más me gusta hacer. Me encantaría formarme en baile, hacer cine, tele... No sé exactamente lo que quiero hacer, pero sí que será algo artístico cien por cien.

-El ganador de ‘OT’ se lleva también 100.000 euros. ¿Ya has pensado en qué te darás un capricho?

-No sé si un capricho. Yo quiero hacer mucha música, y la música es muy cara. Así que quiero hacer un proyecto de calidad, e invertir el dinero en hacer arte.