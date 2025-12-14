Nuevo capítulo judicial
¿'Pasapalabra' en peligro? El lío por El Rosco vuelve a los tribunales, donde el Supremo revisará una sentencia
El concurso vuelve al lío judicial en el que lleva inmerso desde hace más de 15 años
Kevin Rodríguez
El lío judicial con 'Pasapalabra' no cesa y su emisión en Antena 3 podría estar en peligro. Por todos los espectadores es conocido que El Rosco es una parte importantísima del programa, no sólo por ser la prueba final, sino también por la duración y los datos de audiencia que se logran gracias a esa parte del concurso.
El Rosco también ha sido desde 2010 disputa de una batalla judicial que llega hasta nuestros días. En 2020, con la llegada del concurso a Antena 3 la empresa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. (MC&F) demandó a la cadena.
Ahora, el Tribunal Supremo revisará la sentencia de 2022 que dictó la Audiencia de Barcelona en la que se ordenaba al canal de Atresmedia a cesar las emisiones de El Rosco, así como indemnizar con 50.000€ a la empresa MC&F.
En estos tres años, Antena 3 ha seguido emitiendo la prueba estrella del concurso de Roberto Leal porque la condena no es firme y ha decidido recurrirla al Supremo, que según informa Cinco Días, el pasado 3 de diciembre, la aceptó a trámite.
En la sentencia se explica quelos creadores de El Rosco fueron Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, que cedieron esos derechos a MC&F. Consideran que licenció en 1998 a la empresa EINSTEIN para incluir la prueba en el concurso 'Passaparola', sobre la base de la licencia de ITV. Indica que por tanto los derechos corresponden a MC&F y no a ITV, productora que tiene los derechos del concurso.
- La Diputación de Córdoba concede 900.000 euros para la conservación de bienes inmuebles y castillos
- Una veintena de pueblos de la provincia de Córdoba están a más de una hora de conexión por autovía
- Un centenar de vecinos protestan contra la 'muerte' del casco histórico de Córdoba
- Un cuento de Navidad con decenas de drones iluminará el cielo de Córdoba: así será el espectáculo
- Calma en Córdoba a la espera de la tormenta: estos son los nuevos avisos de la Aemet para los próximos días
- Estupefacción en Belalcázar, donde se reúne la ejecutiva local del PSOE tras la dimisión de su alcalde
- El misterioso origen de un pueblo de Córdoba: oculto para proteger sus tesoros naturales
- La Fiscalía investiga la protección de los restos arqueológicos de la ronda Norte