Almudena se desgarra en el espejo de 'La isla de las tentaciones' y Sandra Barneda se lleva un golpe: "Esto va a tener consecuencias"

Almudena y Darío tuvieron anoche la gran oportunidad de verse después de semanas separados cada uno en su villa en 'La isla de las tentaciones'. Pero sólo podían verse, tenían prohibido hablar, porque lo hacían en el ya tradicional 'espejo' del programa.

El primero en llegar era Darío, al que Sandra Barneda le preguntó cómo afrontaba este encuentro: "Estoy bastante nervioso, impone mucho esto. La veo y sé cómo se siente. Creo que la voy a ver con dudas y voy a intentar decirle lo que siento a través de aquí".

Tras escucharlo, la presentadora le recordaba las normas de esta mecánica: "Va a durar tres minutos, no podéis tocaros ni cruzar el espejo, no podéis hablar, podéis utilizar la mirada, los gestos, pero no palabras. Saltarse las normas si que tendría consecuencias muy graves".

Almudena llegó corriendo al espejo y comenzó a gritarle a su novio, muy dolida por todo lo que ha visto: "Eres un hijo de puta, me has roto el corazón", decía mientras la presentadora le recordaba las normas. "Eres un desgraciado, mi padre tenía razón. Te odio, eres un cerdo, me estás perdiendo", continuaba la joven.

"Me estás mosqueando. A ti te han chupado y te han comido entera", recriminado Darío, mientras Barneda insistía en las normas: "Solo gestos y miradas, por favor".

La rabia se apoderó de Almudena, que cogió un coco de la arena y lo golpeó contra el espejo al tiempo que decía: "el cojín que se ha puesto en la cara, el beso que yo lo vea". La joven volvía a lanzar el coco, que rebotaba y le acababa dando a Sandra Barneda, que visiblemente cabreada anunciaba:"Esto va a tener consecuencias".

"¿Estás conmigo por estar? Me tienes harta", dijo Almudena al término del espejo, lanzándose en la arena mientras Darío se marchaba: "tenía en un pedestal, me has roto el corazón, cerdo de mierda y yo te he respetado en todo momento".

Sandra Barneda consiguió en ese instante parar a Darío, que se dirigía hacia su novia: "La he dejado gritar y no me escucha. Mírame a los ojos y me verás. Vergüenza es lo que me das, has desaprovechado la oportunidad".

"¿Quieres explicarme qué te ha pasado? Tenías la oportunidad de mirarle, ¿dónde ha quedado el amor?", le preguntaba Almudena desde la distancia a su novio, que se tiraba desolado en la arena. Almudena aprovechó la debilidad para salir corriendo al encuentro, mientras Sandra trata de nuevo de impedirlo. Si lo consigue o no, se resolverá esta noche en el nuevo programa.