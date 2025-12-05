Maestros de ceremonias
Jesús Vázquez salta a TVE para presentar el 'Benidorm Fest' junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus
El presentador termina su contrato en Mediaset este diciembre de 2025 tras finalizar 'Bailando con las estrellas'
Carlos Merenciano
RTVE ha desvelado el cuarteto de presentadores que encabezará la quinta edición del 'Benidorm Fest', y el anuncio no ha dejado indiferente a nadie: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus unirán fuerzas para conducir la gran cita musical española de 2026. El organismo público detallará más información el próximo 8 de enero, en una rueda de prensa que convocará la corporación, pero ya avanza que este aniversario llegará cargado de cambios y una producción más ambiciosa que nunca.
La incorporación de Jesús Vázquez supone uno de los movimientos televisivos del año. Tras más de tres décadas ligado a Mediaset, el presentador salta a RTVE para capitanear uno de los formatos estrella de la cadena. Lo hará tras finalizar su contrato en diciembre de 2025 con el grupo de comunicación de Fuencarral, con quien acabar de terminar la nueva edición de 'Bailando con las estrellas'.
Le acompaña Javier Ambrossi, que regresa al directo tras su paso por los Premios Goya 2024 y su etapa como profesor en 'Operación Triunfo'. La dupla la completan dos rostros ya asociados al espíritu del festival: Inés Hernand, presente en todas las ediciones del 'Benidorm Fest', y Lalachus, que dará un salto al escenario principal tras su participación en 'La noche del Benidorm Fest 2025'. Además, su participación no se quedará ahí: la creadora de contenido también presentará, junto a Hernand, el análisis posterior a la final, y formará parte del trío que conducirá 'Benidorm Calling' en RTVE Play, junto a Ángela Fernández y Juanjo Bona.
La edición de 2026, que se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero, apostará por una estética renovada un equipo artístico liderado por Sergio Jaén y Borja Rueda. Además, incorpora un incentivo inédito: la candidatura ganadora recibirá 150.000 euros, repartidos entre intérpretes (100.000) y autores (50.000), manteniendo para estos últimos la totalidad de los rendimientos editoriales.
En lo musical, el cartel vuelve a mezclar veteranos, nuevos talentos y apuestas internacionales: Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León & Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis y Tony Grox & LUCYCALYS competirán por levantar el micrófono de bronce. Las canciones se estrenarán el 18 de diciembre.
- Sentido en Córdoba un terremoto de 4,2 grados en la escala de Richter con epicentro en Fuengirola
- ¿Pisos nuevos junto al Reina Sofía de Córdoba? Retoman la obra de un residencial tras una década de abandono
- Nuevo paso para el futuro barrio de Córdoba que se ubicará junto al antiguo Urende
- Transformación de Gran Vía Parque: la avenida cordobesa dejará de ser un mero paseo y tendrá zonas de actividades
- Todo lo que sabemos del nuevo Palma Plaza en Palma del Río: horarios, accesos, marcas y promociones de apertura
- Córdoba abrirá este jueves la doble exposición sobre la infancia y adolescencia del Antiguo Egipto
- Abiertos en festivo en Córdoba: consulta aquí el horario de centros comerciales y supermercados en el puente de la Constitución
- Macroproyecto sanitario en Córdoba: vía libre para el centro médico y residencia de mayores de Sanitas en Noreña