Jesús Vázquez salta a TVE para presentar el 'Benidorm Fest' junto a Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus

RTVE ha desvelado el cuarteto de presentadores que encabezará la quinta edición del 'Benidorm Fest', y el anuncio no ha dejado indiferente a nadie: Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus unirán fuerzas para conducir la gran cita musical española de 2026. El organismo público detallará más información el próximo 8 de enero, en una rueda de prensa que convocará la corporación, pero ya avanza que este aniversario llegará cargado de cambios y una producción más ambiciosa que nunca.

La incorporación de Jesús Vázquez supone uno de los movimientos televisivos del año. Tras más de tres décadas ligado a Mediaset, el presentador salta a RTVE para capitanear uno de los formatos estrella de la cadena. Lo hará tras finalizar su contrato en diciembre de 2025 con el grupo de comunicación de Fuencarral, con quien acabar de terminar la nueva edición de 'Bailando con las estrellas'.

Le acompaña Javier Ambrossi, que regresa al directo tras su paso por los Premios Goya 2024 y su etapa como profesor en 'Operación Triunfo'. La dupla la completan dos rostros ya asociados al espíritu del festival: Inés Hernand, presente en todas las ediciones del 'Benidorm Fest', y Lalachus, que dará un salto al escenario principal tras su participación en 'La noche del Benidorm Fest 2025'. Además, su participación no se quedará ahí: la creadora de contenido también presentará, junto a Hernand, el análisis posterior a la final, y formará parte del trío que conducirá 'Benidorm Calling' en RTVE Play, junto a Ángela Fernández y Juanjo Bona.

La edición de 2026, que se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero, apostará por una estética renovada un equipo artístico liderado por Sergio Jaén y Borja Rueda. Además, incorpora un incentivo inédito: la candidatura ganadora recibirá 150.000 euros, repartidos entre intérpretes (100.000) y autores (50.000), manteniendo para estos últimos la totalidad de los rendimientos editoriales.

En lo musical, el cartel vuelve a mezclar veteranos, nuevos talentos y apuestas internacionales: Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León & Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis y Tony Grox & LUCYCALYS competirán por levantar el micrófono de bronce. Las canciones se estrenarán el 18 de diciembre.