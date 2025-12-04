Vuelve al canal
Juanra Bonet ficha por Telecinco y presentará 'Allá tú' tras la salida de Jesús Vázquez de Mediaset
El presentador vuelve a la cadena para liderar la renovada etapa del mítico concurso, cuya producción ya está en marcha junto a Gestmusic
Carlos Merenciano
Madrid
Telecinco ha anunciado que Juanra Bonet será el encargado de presentar la nueva etapa de '¡Allá tú!', cuya producción ya ha comenzado junto a Gestmusic. La elección del presentador llega en un momento clave para la cadena: este 2025 marcará la salida de Jesús Vázquez de Mediaset, tras más de tres décadas de trayectoria y con la finalización de su contrato, poniendo fin también a su histórica vinculación con este formato.
