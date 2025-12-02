La frase de Chenoa al cordobés Crespo que endulza su expulsión de OT 2025: “Lo vas a petar fuera, hay pocos como tú”

La aventura del cordobés Crespo en la Academia de OT 2025 llegó este lunes a su fin con su expulsión del concurso, tras obtener el 45% de los votos del público frente al 55% de su compañero (y amigo) Guillo Rist.

El joven de Lucena se convertía así en el décimo expulsado de esta edición del talent musical pese a haber sido uno de los favoritos del público y de los profesores durante todo el concurso. Un momento amargo que endulzaron las palabras de Chenoa, presentadora de OT2025: “Lo vas a petar fuera, sobre todo por tu actitud, pocos como tú y con voces como la tuya, da gusto, eres un tío estupendo”.

Momentos antes de conocer su destino, Crespo se subió por última vez al escenario de Operación Triunfo para interpretar ‘Columbia’, de Quevedo.

Favorita sin inmunidad y cuatro finalistas

La gala 11 de OT2025 dejó también otros cuatro protagonistas. De un lado, la favorita, que ya no cuenta con inmunidad. De los tres concursantes más votados por el público: Guille Toledano, Claudia y Olivia, fue esta última la que se alzó con el título de favorita.

De otro lado, el jurado puso nota a los concursantes, eligiendo a las cuatro primeros finalistas del concurso. Las concursantes con mayor nota fueron, por este orden, Olivia, Cristina y Claudia Arenas. A ellas se sumó Guille Toledano, elegido por los profesores.

Olivia, Cristina y Claudia Arenas, primeras finalistas de OT 2025. / PRIME VIDEO

De este modo, Tinho y Guillo Rist se convirtieron en los nuevos nominados, y la semana que viene sabrán si se convierten en el undécimo expulsado o pasan a la lista de finalistas del concurso musical.