Iñaki Urdangarin vuelve a la televisión y concede su entrevista más esperada: todos los detalles

Iñaki Urdangarin vuelve a la televisión y ha elegido dónde y cómo ofrecer su entrevista más esperada tras el caso Noós y su divorcio de la infanta Elena. Tras cumplir su condena en la cárcel de Brieva ahora vive entre Vitoria y Barcelona con Ainhoa Armentia, su nueva pareja.

El ex duque ha visitado estos días el nuevo programa de Jordi Basté en La 2 Cat, 'Pla Seqüència' para dar una entrevista que ya ha sido grabada y que la cadena está promocionando. "¿Cuánto tiempo hace que no das una entrevista?", le pregunta el presentador en la promo. "Sinceramente, no lo sé. Del 'Iñaki personal', más allá del deporte y todo eso, creo que es la primera, Jordi", responde él. "¿La primera?", intenta asegurarse Basté. "Y es contigo, así que tienes que hacerlo bien", bromea el excuñado de Felipe VI.

El programa es una de las novedades del nuevo canal La 2 Cat y se caracteriza por realizar entrevistas "sin filtros ni montajes" en plano secuencia en movimiento y con una duración de 55 minutos. En la charla, Urdangarin hablará sobre su paso por la cárcel, su relación con la infanta Elena y con su actual pareja y otros temas de interés público, aunque todavía no se ha desvelado el día que se emitirá en abierto.