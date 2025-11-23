Audiencias 22/11/2025
'Bailando con las estrellas' lidera con su semifinal, 'La ruleta' cae y 'laSexta Xplica' sube con Rufián
El cine de La 1 supera a Cuatro, pero se vuelve a quedar lejos de la primera posición
Redacción Yotele
'Bailando con las estrellas' lideró anoche con su semifinal las audiencias del prime time del sábado. El talent show de Jesús Vázquez consiguió un buen 12% y 934.000 espectadores, siendo la única oferta en alcanzar el doble dígito.
La otra cara de la moneda es para 'La ruleta de la suerte noche', que cayó a mínimo de temporada con su nueva entrega. El concurso de Jorge Fernández flaquea y pierde el liderazgo por primera ve desde su regreso, anotando un 9,4% y 967.000 seguidores.
Por último, 'laSexta Xplica' aprovechó la entrevista de Rufián y la actualidad marcada por la condena al Fiscal General del Estado para elevarse hasta su segundo programa más visto del año. El formato de José Yélamo logra atrapar al 8,4% y 690.000 televidentes.
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- La mejor hamburguesa de España es de Córdoba: esta es la ganadora de The Champions Burger
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos
- Viejos muros, nuevas eras: derribos históricos en Córdoba
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Ayer y hoy de edificios emblemáticos cordobeses
- Chiquilandia abre sus puertas en Córdoba aumentando su oferta
- La Shopping Garden de Ciudad Jardín suma 20 negocios más y alcanza los 22 puestos en su séptima edición