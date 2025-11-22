Audiencias 21/11/2025
'De viernes' también lidera con Isa Pantoja y amplía su ventaja con 'La Voz', que cae a nuevo mínimo
El programa de Bea Archidona y Santi Acosta lidera su franja por tercer viernes consecutivo
Redacción Yotele
'De viernes' cumplió anoche 100 programas en lo más alto del ranking de audiencias. El programa de Bea Archidona y Santi Acosta lidera por tercer viernes consecutivo con la visita de Isa Pantoja y reúne a un 14,1% y 1.096.000 espectadores. Además, amplia su ventaja en casi 3 puntos sobre 'La Voz'.
Esto sucede porque el talent show de Antena 3 sigue sin tocar fondo esta temporada. 'La Voz' anotó anoche nuevo mínimo con un discreto 11,2% y 930.000 seguidores, siendo incapaz de remontar los datos que ha venido marcando en las últimas semanas.
En cuanto al resto de ofertas de la noche, 'Gladiator' convención al 8,9% del público en La 1, mientras que 'Equipo de Investigación' (6,4%) supera con creces al cine de Cuatro (4,2%).
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes 'para garantizar la seguridad de sus trabajadores
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos