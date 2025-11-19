Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estreno invernal

Imanol Arias salta a Netflix con 'Innato', su nueva serie, que ya tiene fecha de estreno

La plataforma estrenará la ficción el próximo 23 de diciembre con el protagonista de 'Cuéntame' y Elena Anaya

Imanol Arias salta a Netflix con 'Innato'

Imanol Arias salta a Netflix con 'Innato' / Netflix/Lander Larrañaga

Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ya tiene lista su nueva apuesta de suspense para cerrar el año. La plataforma estrenará el 23 de diciembre 'Innato', un thriller psicológico protagonizado por Elena Anaya e Imanol Arias. La serie, compuesta por ocho capítulos de 45 minutos, está producida por Plano a Plano Bilbao e Innato La Serie AIE en asociación con Dynamic Television.

La ficción cuenta con un reparto coral en el que también destacan Emma Suárez, Roberto Álamo, Aura Garrido, Ane Gabarain y Fernando Guallar, junto a intérpretes como Clara Sans, Natalia Huarte, Joana Vilapuig, Ignacio Mateos y Teo Soler, entre otros. Lino Escalera e Inma Torrente firman la dirección de un proyecto que reúne a guionistas como Enrique Lojo, Pablo Roa, Verónica Marza, Fernando Sancristóbal y Pablo Manchado bajo la coordinación de Fran Carballal.

La historia sigue a Sara, una psicóloga que intenta mantener en secreto su pasado familiar: es hija de Félix Garay, un asesino múltiple conocido como “el asesino del gasoil”. Tras años tratando de rehacer su vida junto a su marido y su hijo adolescente, todo se complica cuando Félix sale de prisión mientras aparece una nueva cadena de crímenes que replica los asesinatos de hace 25 años.

Obligada a enfrentarse a lo que siempre quiso dejar atrás, Sara deberá colaborar con la policía para resolver los nuevos casos sin que su propio mundo se desmorone. Entre tensiones familiares, revelaciones y un peligro creciente, Innatoplantea hasta qué punto el pasado puede condicionar lo que somos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  2. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  3. Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
  4. Córdoba cuenta con 40 inmuebles por encima del 1.000.000 de euros: así es el inventario de las propiedades de 'ultralujo'
  5. La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
  6. La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
  7. Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración
  8. Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y 24 en Fuente Palmera

Estos son los planes de Navidad que puedes hacer en Morente: el pueblo con más 'gnomos' que vecinos

Estos son los planes de Navidad que puedes hacer en Morente: el pueblo con más 'gnomos' que vecinos

Era una poderosa ciudad íbero-romana y ahora es el único “pueblo gastronómico de España” en Córdoba: las recetas y restaurantes que hay que probar sí o sí

Era una poderosa ciudad íbero-romana y ahora es el único “pueblo gastronómico de España” en Córdoba: las recetas y restaurantes que hay que probar sí o sí

Fernando Tejero "emocionado" por el Premio Ciudad de Huelva: "Me hace dar cuenta de lo que he conseguido"

Fernando Tejero "emocionado" por el Premio Ciudad de Huelva: "Me hace dar cuenta de lo que he conseguido"

Aguilar de la Frontera y Baena digitalizan por completo su documentación notarial del siglo XVI, un hito pionero en Andalucía

Aguilar de la Frontera y Baena digitalizan por completo su documentación notarial del siglo XVI, un hito pionero en Andalucía

El Congreso convoca el 1 de diciembre al jefe de Gabinete de Mazón y al conseller de Educación en la comisión de la dana

El Congreso convoca el 1 de diciembre al jefe de Gabinete de Mazón y al conseller de Educación en la comisión de la dana

El Hospital Valle de los Pedroches, reconocido por tercer año consecutivo como el mejor centro del país en el tratamiento de fracturas de cadera

El Hospital Valle de los Pedroches, reconocido por tercer año consecutivo como el mejor centro del país en el tratamiento de fracturas de cadera
Tracking Pixel Contents