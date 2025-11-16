La 1 de TVE toma esta determinante decisión que afecta directamente a Broncano y Marc Giró
La cadena suprime 'Late Xou' esta semana por la emisión del partido de la selección española
Redacción Yotele
Madrid
La 1 ha decidido modificar su parrilla para el próximo martes 18 de noviembre. La cadena pública ofrecerá el partido de la selección española entre España y Turquía, previo al Mundial de 2026 a las 20:35 horas.
La emisión del partido, que acabará en torno a las 22:30 horas, provocará el retraso de 'La revuelta', que empezará casi una hora más tarde. El show de Broncano durará unos 90 minutos, por lo que acabará a las 00:00 horas.
De esta manera, La 1 ha decidido prescindir de la emisión de 'Late Xou' esta semana. En su lugar, a partir de las 00:00 emitirá dos reposiciones de 'La revuelta'.
Por lo tanto, la programación para este martes de TVE, queda de la siguiente manera:
- 20:35 Fútbol: España - Turquía
- 22:40 La revuelta
- 00:00 La revuelta (reposición)
- 01:20 La revuelta (reposición)
- El aviso naranja por lluvias, tormentas y viento en la provincia de Córdoba se agudiza y ya deja más de 70 litros en la capital, más de la mitad en una hora
- Las fuertes lluvias en Córdoba obligan a cortar al tráfico carreteras y piden que se extreme la precaución
- El alcalde de Córdoba, crítico con la Aemet: “no hemos tenido ninguna comunicación”
- La borrasca Claudia deja una treintena de incidentes en Córdoba: un garaje inundado en Huerta Santa Isabel y un pino caído en Trassierra
- La borrasca Claudia deja en Córdoba 73 litros, más de cien intervenciones y graves inundaciones en dos horas de caos
- De los Zapateros al vino: el origen de un pueblo de Córdoba que da nombre a una denominación única
- La borrasca Claudia siembra el caos en Córdoba
- Fue la antigua muralla de Córdoba y ahora es parte de una de las experiencias gastronómicas más aplaudidas de la ciudad