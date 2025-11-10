Batalla por la audiencia
Broncano planta cara a Pablo Motos: Rosalía visita por primera vez ‘La revuelta’ y se enfrenta a la esperada entrevista de Andy en 'El hormiguero'
La cantante visita por primera vez ‘La revuelta’ para presentar su nuevo disco, mientras Antena 3 programa la primera entrevista en solitario del exintegrante de Andy y Lucas.
Carlos Merenciano
La noche de este lunes, 10 de noviembre, promete ser uno de los grandes pulsos televisivos del otoño. Dos nombres que poco tienen que ver entre sí, pero que concentran una enorme atención mediática, se enfrentan por la audiencia. En La 1, Rosalía pisa por primera vez el plató de 'La revuelta' para presentar su nuevo álbum, "Lux". En Antena 3, Andy Morales, tras la separación definitiva del dúo Andy y Lucas, se sienta con Pablo Motos en 'El hormiguero' para conceder su primera entrevista en televisión.
La expectación en torno a la aparición de Rosalía no es menor. La artista catalana regresa a la televisión pública en pleno lanzamiento de su cuarto disco, tres días después de que "Lux" llegara a las plataformas digitales. Su visita a 'La revuelta', el programa que David Broncano conduce en el Teatro Príncipe Gran Vía, es ya uno de los grandes eventos del año para el espacio, pues se habían propuesto este hito durante la temporada.
Enfrente, Andy Morales vive su particular noche de estreno en solitario. El músico gaditano, que durante más de dos décadas formó parte del popular dúo Andy y Lucas, acude a 'El hormiguero' para presentar su nuevo single, "Marioneta", con el que inicia su carrera en solitario. En esta entrevista, el cantante promete hablar sin tapujos de su ruptura profesional con Lucas González y del desgaste personal que atravesaron en los últimos años.
El duelo entre Rosalía y Andy Morales simboliza, además, dos formas muy distintas de entender el entretenimiento. 'La revuelta', con su mezcla de humor, música y conversación imprevisible, se enfrenta a 'El hormiguero', un formato consolidado y líder del access de Antena 3. Broncano buscará conectar con el fenómeno global de la artista catalana, mientras que Motos apelará a la nostalgia de toda una generación que creció con los temas del dúo gaditano, y con el morbo de conocer qué ocurrió entre ambos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Córdoba se enfría mientras se prepara para la lluvia: estos son los días de más precipitaciones
- Planas insiste en que la rebaja de la pureza del jamón ibérico pretendida por Guijuelo es legal
- Miles de personas se manifiestan en Córdoba en defensa de la sanidad pública y contra las políticas del PP-A
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- España exporta ya más tecnología renovable que vino o aceite: Europa amplía las ayudas a esta industria
- Muere Antonio Pérez, histórico tabernero cordobés de 'El Abuelo'
- Las caballerizas de la Casa de los Marqueses de la Motilla de Córdoba serán recuperadas