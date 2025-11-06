Alba, la hija de 'El Cordobés' revela cómo conoció a su pareja: "Hasta las 6 de la mañana"

Si hay una pareja que se ha ganado el cariño del público español a lo largo de los años es la formada por Manuel Díaz y Virginia Troconis. Pero ahora quien acapara titulares por méritos propios es su hija, Alba Díaz Martín. Con un estilo de vida desenfadado, optimista y cercano, la joven se ha convertido en una de las creadoras de contenido más seguidas de su generación. Sus seguidores la acompañan cada día en redes sociales, donde comparte sin filtros cómo viste, qué come y cómo vive su relación con el productor musical Marcos Terrones, conocido artísticamente como Oddliquor.

Durante los últimos meses la influencer ha mostrado abiertamente cómo es su día a día con su pareja, con quien mantiene una relación estable desde hace más de dos años. Sin embargo, hasta ahora, no se sabía cómo se habían conocido. Y ha sido la propia Alba quien lo ha contado por primera vez, en un gesto natural que ha sorprendido a sus seguidores.

Una historia que empezó en las fiestas de San Cayetano

Según recoge Telecinco, todo comenzó en Madrid, en pleno mes de agosto, durante las populares fiestas de San Cayetano, uno de los eventos que marcan el arranque de las verbenas de verano en la capital. Entre conciertos y actividades al aire libre, Alba coincidió con el que hoy es su pareja y lo que parecía una noche cualquiera terminaba por convertirse en una de esas que se recuerdan siempre.

La creadora de contenido ha confesado que aquella primera cita estuvo marcada por los nervios y la inseguridad. Reconoce que en aquel momento, el hecho de ser hija de dos personajes tan conocidos y tener miles de seguidores la hizo sentirse observada: “Pensaba que alguien podía pillarme con él sin ser mi novio”.

“Hasta las seis de la mañana hablando de la vida”

Esa noche Alba y Marcos se quedaron charlando “hasta las seis de la mañana”, sentados en un banco, simplemente hablando de la vida. Un flechazo tranquilo, de los que se van cociendo entre risas, silencios y confidencias. Mientras caminaban por la zona del Rastro y Embajadores, bajo la luz de una farola, Alba se dio cuenta de que se había enamorado de alguien a quien acababa de conocer.

Ahora, dos años después su relación se ha consolidado. La pareja comparte viajes, proyectos y su día a día, aunque la joven reconoce que todavía no ha dado el paso de convivir con él. A sus 25 años, Alba se encuentra reformando su primera vivienda, una casa que ha comprado recientemente y que está convirtiendo en su propio espacio.

Sin prisas y con los pies en el suelo

En el photocall de la gala benéfica ELLE x Hope 2025, Alba fue preguntada por los medios sobre si tiene planes de boda, especialmente después del compromiso de su amiga Anna Ferrer. Su respuesta fue clara: “Soy muy joven”, dijo entre risas, asegurando que casarse “no está entre sus planes” por el momento.

La influencer, que alterna su tiempo entre la casa familiar y Parla, donde vive su pareja, prefiere ir paso a paso: “Tengo que vivir todavía. No, no... de momento no. Tampoco le incitéis, que capaz es de hincar rodilla”.

Con la frescura que la caracteriza, Alba insiste en que no quiere perder la parte más libre y soñadora que aún siente dentro: “Hay una niña en mí que no quiero que se vaya nunca” y aseguraba que si algún día decide casarse, será ella misma quien lo comparta con todos: “Cuando esté en mis planes, lo sabréis. Lo subiré. Será el contenido de mi vida”.