Audiencias 31/10/2025
'La Voz' lidera la noche de Halloween frente al regreso de Lydia Lozano en 'De viernes'
El especial de 'First Dates' funciona muy bien en Cuatro, que vuelve a superar a La 1
Redacción Yotele
'La Voz' no alteró su control sobre la noche del viernes pese a la festividad de hoy. El talent show de Eva González se mantiene líder con un 13,7% y 889.000 espectadores. Esto supone dos décimas menos que hace una semana, cuando se emitieron las últimas audiciones a ciegas.
En la competencia, el regreso de Lydia Lozano a 'De viernes' no logró un gran efecto. De hecho, el programa cedió 1,2 puntos respecto a la semana pasada. Aún así, el formato de Telecinco se mantiene como segunda opción y por encima de los dos dígitos al cosechar un 11% y 750.000 seguidores.
En tercera posición quedó Cuatro, que con el especial de 'First Dates' (8,7%) y 'El Blockbuster' (6,9%) supera al cine de La 1 (6,6%), que sigue demostrando que su talón de alquiles son las noches del viernes y del sábado.
Por último, 'Equipo de Investigación' se tuvo que conformar con un 4,7% y sólo 439.000 adeptos.
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- Cordobeses atrapados en Tanzania: reubicados en un hotel, sin vuelo de vuelta e incomunicados tras su luna de miel
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Defensa anuncia la licitación 'inminente' de la construcción de los primeros edificios de la Base Logística
- Un fallecido y dos heridos graves en un accidente en la N-432 a la altura de Espiel
- El coste para trasladar al profesor ingresado desde Vietnam a Córdoba asciende a 335.000 euros, aunque se demoraría al menos dos semanas más
- Infraestructuras comienza la plantación más ambiciosa: 3.000 árboles en todos los distritos de Córdoba