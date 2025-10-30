El cordobés Crespo se lleva las manos a la cabeza: así les explica a sus compañeros de OT 2025 qué es un flamenquín

Entre gala y gala, entre pruebas de micros y ensayos, los alumnos de la Academia de OT2025 tienen también momentos de convivencia y descanso que dan lugar a lo que muchos consideran la parte más jugosa del talent musical.

Cada día, el programa que emite Prime Video registra en directo los principales eventos que viven los 18 concursantes de esta edición, de los que ya solo quedan 12, y que incluyen desde el despertar a las sesiones de yoga, los ensayos y también las comidas.

Fue precisamente durante uno de los descansos para comer cuando se registró uno de los momentos curiosos de esta semana a cuenta de uno de los platos de referencia de la gastronomía cordobesa: el flamenquín.

Tinho deja ‘ojiplático’ a Crespo

En una conversación en la que participaban el cordobés Crespo junto a Martín, Olivia y Laura, hablando precisamente de comida, Tinho dijo no saber que era un flamenquín. “¿Qué es un flamenquín? En Galicia no se come de eso”. Crespo lo miró 'ojiplático' para seguidamente llevarse las manos a la cabeza, al igual que Laura, y los ojos en blanco de Olivia. “La reacción de Crespo, las caras que pone Olivia, la indignación de Laura... este vídeo es CINE lo mires por donde mires”, recogió el talent en sus redes sociales.

Laura, que reside en Jerez, empezó a hablar de un rollo de jamón, pollo y queso empanado. Dando de nuevo una información inexacta y es ahí donde entró el joven de Lucena para aclararlo todo.

“La mayor delicia que hay”

Crespo, quien confesó que los mejores son los de su abuela, dio toda una lección de cocina a sus compañeros. “Coges unos filetitos de lomo, abiertos en librito, aplastados. Luego les metes su jamoncito en el medio, con perejil –yo queso no le pongo-. Lo aliñas un poquito, lo enrollas, se empana, lo fríes y te lo metes”, explicó. “La mejor delicia que hay”, sentenció.

“Me gusta demasiado…el chef de Córdoba, demasiado bonito al explicar la receta”, comentaron en redes a propósito del vídeo.