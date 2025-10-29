Arturo Pérez-Reverte, sobre la IA: "La parte negativa es que va a ser muy fácil mentir con ella, va a ser muy fácil manipular"

En los últimos meses Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a ocupar titulares por sus opiniones directas sobre temas de actualidad. Desde su reacción al Premio Planeta de Juan del Val hasta su paso por el programa AprendemosJuntos de BBVA, el escritor cartagenero se ha convertido en una de las voces más escuchadas cuando se trata de abordar cuestiones culturales, sociales o tecnológicas con peso. Por su trayectoria como periodista y novelista, y por su estilo de expresión sin filtros, no es raro que muchos busquen su punto de vista ante transformaciones profundas como la irrupción de la inteligencia artificial.

Una tecnología que, para Pérez-Reverte, marca un antes y un después. En su visita al programa 'El Hormiguero' hace aproximadamente un año, el autor reflexionaba sobre el impacto que puede tener en la sociedad: “Parece que viene un mundo al que no sé si la sociedad se va a poder acostumbrar”.

Durante la conversación, distinguió entre dos caras de esta revolución: una positiva y otra que despierta inquietud. “La sociedad tiene dos. Una es la buena, es evidente que facilita muchísimas cosas, facilita mucho”, explicó, subrayando la comodidad que ofrecen estas herramientas. Pero enseguida marcó el límite: “Tiene un límite, que es el talento”.

El escritor recordó que la inteligencia artificial “puede imitar a Sabina o a Cervantes, pero no puede tener nunca el talento de Sabina o de Cervantes, o de Serrat, o de Galdós”. Para él, la creatividad humana sigue siendo un territorio irreemplazable, un espacio donde la variedad, la sinuosidad y la inteligencia personal juegan un papel que ninguna máquina puede replicar.

Sin embargo, más allá de esa frontera entre lo técnico y lo artístico, Pérez-Reverte se mostró especialmente preocupado por el uso malintencionado de la IA. “Hay una parte que me preocupa más todavía que eso”, reconoció. “La parte negativa es que va a ser muy fácil mentir con ella, va a ser muy fácil manipular”.

A su juicio, el riesgo no está tanto en que las máquinas escriban novelas o pinten cuadros, sino en que puedan generar falsedades imposibles de detectar. “Todo progreso tiene su accidente específico, todo Titanic tiene su iceberg”, dijo, comparando el avance tecnológico con una travesía en la que los peligros son inevitables.

El autor también anticipó las consecuencias sociales: “Van a correr bulos, va a haber muchísimas manipulaciones que pasen por ahí, y es una parte que va a ser muy difícil de controlar”.

La reflexión cerró con su habitual mezcla de lucidez y resignación: “No creo que se pueda controlar. Pero bueno, yo no voy a estar aquí para verlo, así que es problema del vuestro”.