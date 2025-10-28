Así ha sido la actuación viral del cordobés Crespo en la gala 6 de OT 2025: "Es perfecto"

El cordobés Crespo vivió uno de sus grandes momentos en esta edición de OT 2025 con su actuación en la gala 6, que ha recibido la ovación de público, profesores y jurado, y que no ha tardado en convertirse en viral.

El joven de Lucena, elegido favorito en la última gala, defendió en solitario el tema de Macklemore y Ryan Lewis ‘Can't hold us’. Una propuesta complicada al incluir un rap en inglés, que el concursante defendió con soltura y sin problemas, como ya había demostrado en las pruebas de micro.

La actitud y energía del cordobés, junto con la puesta en escena propuesta por el equipo del talent musical, contribuyeron a sellar una de las actuaciones más llamativas en lo que va de edición.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y todo han sido ovaciones para el concursante.

Nuevo favorito

La gala 6 de Operación Triunfo escogió también a un nuevo favorito. La terna escogida por el público la formaron Olivia, Guillo y Tinho, y fue este último el que se alzó con el título de favorito con el 16,6% de los votos.

Junto a él, el jurado decidió que cruzaran la pasarela de forma directa Crespo, Claudia, Guille Toledano, Téyou, Cristina y Lucía por sus buenas actuaciones.

Los salvados de la gala 6 de OT 2025. / PRIME VIDEO

Un expulsado y nuevas nominadas

Esto supuso que María Cruz, Laura, Guillo y Olivia quedaran como candidatos a la nominación. Los profesores salvaron a Guillo y los compañeros a María Cruz. Quedan así como nominadas para la próxima gala Laura y Olivia.

La nominación de Oliva, una de las favoritas de esta edición del concurso de talentos, ha sido especialmente polémica en redes, especialmente por la votación de Crespo, con quien ha fraguado una buena relación desde el inicio del programa. Muchos se sorprendieron al ver que el joven de Lucena votaba a favor de salvar a María frente a Olivia, generando muchos comentarios en redes sociales.

En cuanto a la expulsión de esta semana, la votación del público fue contundente, salvando a Lucía con un 69,5% de los votos, lo que convirtió a Max en el quinto expulsado de esta edición.