Mayte Adrián, la cordobesa que aspira a arrasar en La Voz de la mano de Malú: “Un sueño cumplido”

La cantante cordobesa Mayte Adrián consiguió este viernes colarse entre los finalistas de La Voz en la última audición a ciegas del concurso y se convierte así en una de las aspirantes del talent musical de Atresmedia en el que los concursantes aspiran a alzarse con el premio de la temporada con el asesoramiento de los coaches Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra.

La cordobesa fue escogida por Malú para completar su equipo gracias a su interpretación de ‘Arráncame’ de Vanesa Martín. Mayte Adrián se subió al escenario dispuesta a demostrar su talento y acabó protagonizando uno de los momentos más emocionantes de la noche. A punto de terminar su actuación, Malú pulsó el botón y le dio la bienvenida a su equipo, lo que provocó una gran ovación por parte del público que asistía al concurso de Atresmedia.

Equipo Malú en La Voz. / ATRESMEDIA

El momento de la noche

La cantante cordobesa se emocionó al darse cuenta de que había conseguido lo que tanto soñaba al entrar en La Voz tras años de trabajo y, además, hacerlo de la mano de su gran referente musical: “Te admiro muchísimo”, declaró.

Tras conquistar a Malú en la última edición a ciegas del talent musical, Mayte Adrián confesó que su admiración por la cantante venía de lejos: “Desde que tuviste el privilegio y la suerte de cantar con Rocío Jurado ‘Se nos rompió el amor’”.

Dicho y hecho, sin dudarlo, la cantante se subió al escenario junto a Mayte para interpretar a dúo uno de las canciones míticas de la Jurado, y Pablo López no dudó en unirse a la actuación al piano, dando lugar a uno de los momentos de la noche.

Una cantante con muchas tablas

La cantante cordobesa Mayte Adrián es una de las figuras más emblemáticas de la copla española y fue la primera artista en alzarse con el primer premio de copla de Córdoba a nivel nacional, un logro que marcó el inicio de una carrera llena de éxitos.

Con apenas seis años comenzó a bailar flamenco y, poco después, descubrió su verdadera vocación, la canción española. La copla, género que mamó de su propia madre y que lleva en la sangre, se convirtió en su pasión y en el hilo conductor de toda su carrera artística. A lo largo de sus más de 35 años de carrera, Mayte Adrián ha demostrado constancia, dedicación y una evolución artística constante.

Mayte Adrián en el plató de La Voz. / MAYTE ADRIÁN OFICIAL

En 2006, Mayte tuvo el honor de rendir homenaje en Chipiona, en el fallecimiento de una leyenda, a la legendaria Rocío Jurado. Mayte Adrián también ha destacado en el mundo televisivo. Fue finalista en programas de gran repercusión como Original y Copla (Canal Sur) y A Tu Vera (Castilla-La Mancha), consolidando su proyección más allá de los escenarios tradicionales.

Actualmente, Mayte forma parte del equipo de coristas de Isabel Pantoja, participando en la gira del 50 aniversario, la gira más importante de la estrella actual, siendo la única artista conocida de su época que acompaña a la cantante en este proyecto histórico.