Mainat recuerda que estuvo a punto de despedir a Risto Mejide en directo en 'OT': "Siempre me he arrepentido de no haberlo hecho"

Mainat vuelve a ser noticia por los titulares que ha dejado tras su paso por el podcast 'Vidas contadas'. El productor de 'Operación Triunfo' aseguró ante los micrófonos estar arrepentido de no haber despedido a Risto Mejide en directo.

Mainat contó los comienzos del publicista en el talent show, que se acababa de mudar de TVE a Telecinco y cómo con el paso del tiempo le sugirió a Risto empezar a criticar de manera más dura a algunos concursantes: "Poco a poco, él se iba animando y yo le decía: 'Vamos a meterle caña a este'. Y le metíamos un poco de caña. Al cabo de poco se fue desbordando, ya no me hacía caso".

Precisamente cuando Mejide dejó de hacer caso a las órdenes que recibía, fue cuando sus intervenciones empezaron a chocar en el equipo, pues el ahora presentador de 'Todo es mentira' aprovechaba su momento en pantalla para arremeter contra todo aquel que decidiera: "Se metía con las luces, con el vestuario y con el programa”.

Pero la gala más complicada fue una emitida en 2009 cuando Risto, ni corto ni perezoso, mandó a los espectadores a la competencia: "Dijo: 'Señores, miren Antena 3, que es mucho mejor lo que hacen ahora que esta mierda que hacemos aquí'. Esto lo hace cualquier otra persona haciendo su papel y queda fulminantemente despedido", narra el productor. Justo ese día se produjo su recordado choque con Jesús Vázquez por un comentario homófobo, que años más tarde el publicista reconoció en 'Chester' frente al propio Vázquez.

"Si Jesús Vázquez no hubiera reaccionado, hubiéramos salido nosotros a despedirlo. Teniamos una americana preparada para salir al escenario a decirle: 'Señor, queda despedido'. Siempre me he arrepentido de no haberlo hecho", confirma Mainat, que recuerda cómo se gestó finalmente el despido del publicista: "Llamamos a Telecinco y quedó despedido".