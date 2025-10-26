Jesús Vázquez y Jorge González se emocionaron y alzaron la voz contra el bullying:"Destroza la vida de los niños"

En medio de la conmoción por el suicidio de Sandra, una niña de 14 años que sufrió acoso escolar, 'Bailando con las estrellas' dedicó anoche un momento para concienciar sobre el bullying, aunque no lo hizo directamente por el caso de la pequeña.

Jorge González no tuvo su mejor noche y en los ensayos se veía por qué: "Mi relación con el baile ha sido siempre complicada porque cuando yo tenía ocho años ya notaba que en las escuelas de baile no había chicos, y si había un chico ya era el mariquita, el 'vamos a ir a por él', y si a eso le sumas el ser gitano...", le decía el concursante a su maestra de baile mientras preparaban su actuación con el tema 'The story of mi life', una canción con una gran carga emocional para González.

"Yo a ese niño le diría que no lo va a tener fácil, que le van a hacer creer todo el tiempo que solo sirve para ir a vender al 'mercao'", lloraba de manera desconsolada ante la atenta escucha de su mentora Gemma Domínguez.

En el plató y después de su actuación, el concursante le explicó también al jurado su mala ejecución anoche al verse sobrepasado por las emociones: "Para mí esta canción ha sido muy importante, se llama 'The story of my life' y eso es lo que yo he intentado contar aquí esta noche, la historia de mi vida".

Escuchando el relato del cantante, Jesús Vázquez no ha podido reprimirse y se ha fundido con él en un sentido abrazo. Además, el presentador también aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje contra el bullying: "Seguimos sin hacer una mierda para combatirlo de una vez, que es una forma de maltrato como lo es el maltrato a las mujeres y que hay que pararlo, que destroza la vida de los niños, ¡coño! (...) Aquí estamos tú y yo, Jorge, y los desgraciados que intentaron arruinarnos la vida a saber dónde estarán, viviendo sus vidas desgraciadas".