La cantante cordobesa Mayte Adrián actúa en La Voz de Antena 3

La cantante cordobesa Mayte Adrián actúa este viernes en La Voz, el concurso de talentos de Antena 3 (22.10 horas). El programa cerrará la fase de Audiciones a ciegas en la que Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra deberán cerrar sus equipos escogiendo entre los concursantes. La cantante cordobesa se enfrenta a uno de los momentos críticos del programa, solo quedan unas pocas plazas… y todo puede pasar.

En la web de La Voz lo explican así: "Los nervios ente los talents están a flor de piel en la noche más decisiva de la edición. Los coaches están listos para darlo todo por las voces que podrían llevarlos a la victoria. Estrategia, emoción y talento se mezclan en una gala donde cada giro de silla puede ser definitivo".

La cantante cordobesa, llega con muchas tablas, pero nada es seguro- Nacida en Córdoba, Mayte Adrián es hoy una de las figuras más emblemáticas de la copla española. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por la música. Con apenas seis años comenzó a bailar flamenco y, poco después, descubrió su verdadera vocación, la canción española. La copla, género que mamó de su propia madre y que lleva en la sangre, se convirtió en su pasión y en el hilo conductor de toda su carrera artística.

A lo largo de sus más de 35 años de carrera, Mayte Adrián ha demostrado constancia, dedicación y una evolución artística constante. Fue la primera artista en alzarse con el primer premio de copla de Córdoba a nivel nacional, un logro que marcó el inicio de una carrera llena de éxitos.

En 2006, Mayte tuvo el honor de rendir homenaje en Chipiona, en el fallecimiento de una leyenda, a la legendaria Rocío Jurado, un reconocimiento a su sensibilidad interpretativa y al respeto que siente por las grandes figuras de la copla, siendo elegida por la familia de la misma entre las artistas de su época por su parecido a ésta grande, en su voz, por su saber estar y cercanía.

Presencia en televisión y concursos

Mayte Adrián también ha destacado en el mundo televisivo. Fue finalista en programas de gran repercusión como Original y Copla (Canal Sur) y A Tu Vera (Castilla-La Mancha), consolidando su proyección más allá de los escenarios tradicionales.

Trabajo actual y proyectos futuros:

Actualmente, Mayte forma parte del equipo de coristas de Isabel Pantoja, participando en la gira del 50 aniversario, la gira más importante de la estrella actual, siendo la única artista conocida de su época que acompaña a la cantante en este proyecto histórico.

En cuanto a su discografía, Mayte Adrián cuenta con el álbum Amor, Pasión y Copla, y prepara un nuevo trabajo que promete sorprender a sus seguidores y reafirmar su compromiso con la copla. La artista declara que seguirá luchando por este género hasta que el cuerpo aguante, manteniendo viva la tradición de la canción española con entrega, arte y elegancia.