Regreso al pasado
José Manuel Parada vuelve a 'Cine de Barrio', 20 años después de su abrupta e inesperada salida
El colaborador de Sonsoles vuelve al programa que presentó durante una década en TVE
Kevin Rodríguez
José Manuel Parada regresa este sábado a 'Cine de Barrio', 20 años después de su abrupta e inesperada salida del programa. El televisivo estará en el plató de La 1 para celebrar el 30 aniversario del mítico programa.
Al regreso de Parada se suma el de Alaska, que estuvo al frente del formato entre 2020 y 2023, cuando cogió las riendas Inés Ballester, presentadora actual. Además, se espera que la cita sirva de homenaje a Carmen Sevilla y Concha Velasco, ambas presentadoras del espacio y ambas fallecidas el pasado 2023.
José Manuel Parada fue el primer presentador de 'Cine de barrio'. Recientemente en una entrevista a 20 minutos el colaborador de televisión aseguraba que lo echaron: "A día de hoy nadie me ha explicado el motivo por el que me echaron cuando éramos líderes de audiencia con datos que nunca jamás, en la larga historia del programa, se han vuelto a conseguir".
Sobre si echa de menos el formato, Parada se muestra convencido: "La verdad es que no lo añoro porque ya forma parte del pasado, pero estoy muy orgulloso de haber creado un formato por el que pasaron los artistas más importantes de nuestro país".
- Macrooperación de la Guardia Civil en Rute: seis detenidos en una veintena de registros
- La madre de la niña que intentaron secuestrar en el Sector Sur: “Tú me puedes matar, pero a mi niña no te la llevas”
- Grupo Oesía llega a Córdoba con la promesa de crear 100 empleos e invertir un millón de euros
- La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
- Nuevo paso para convertir el edificio de la Unión y el Fénix de las Tendillas de Córdoba en apartamentos turísticos
- Dos detenidos tras un intento de secuestro de una menor de edad en el Sector Sur
- En libertad con cargos los dos detenidos por intentar secuestrar a una menor en el Sector Sur
- Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel