Gabriel Rufián explicó su vídeo filtrado con Ester Expósito y celebró su victoria sobre 'El Hormiguero'

Gabriel Rufián visitó anoche 'La revuelta' después de unos mensajes intercambiados en redes entre el programa y el político. El líder de ERC en Madrid respondió en el programa al vídeo muy comentado donde baila con Ester Expósitoy celebró esta mañana la victoria del programa de Broncano sobre 'El Hormiguero'.

Días antes de acudir al show, el político fue noticia por un vídeo filtrado donde se le veía bailando junto a Ester Expósito, disparando los rumores, por lo que Broncano se decidió a preguntarle sobre el tema.

Y aunque se dudaba si era realmente Rufián el que estaba junto a Ester Expósito, algo que el diputado confirmó: "Iba con unos amigos, porque uno de ellos se casa, y coincidimos con otro grupo de amigos en el que estaba una actriz maravillosa y simpatiquísima como Ester Expósito. Ella bailó con todo el mundo; durante un minuto me tocó a mí y me grabaron, sin más", comentó.

Además, el político se pronunció sobre la audiencia conseguida por el programa. Rufián ya avisó que prefiería grabar el programa "mejor durante (El hormiguero) y les ganamos". Este martes, el político citaba un mensaje de 'La revuelta' donde decía Broncano que no ganaría a 'El Hormiguero' porque "no somos un equipo": "Un poco sí", contestaba Rufián.