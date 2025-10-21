El cordobés Crespo se alza como favorito del público en la gala 5 de OT 2025

Y a la quinta fue la vencida. El cordobés Crespo se coronó este lunes como el favorito del público en la quinta gala de OT 2025, tras varias semanas en la terna de los finalistas de esta distinción que automáticamente salva de la nominación al que la consigue.

Con este reconocimiento, el joven de Lucena confirma que es uno de los preferidos de los espectadores del talent musical y se garantiza la permanencia en la Academia al menos dos semanas más.

Así fue la actuación de Crespo en la gala 5

Antes de hacerse con el título de favorito, y tras haberse salvado en dos ocasiones de la nominación en la gala 2 y en la gala 4, Crespo se subió al escenario junto a Claudia para defender el clásico de Juanes ‘Nada valgo sin tu amor’.

Una expulsada y nuevos nominados

Por otro lado, la quinta gala de la edición 2025 de Operación Triunfo vivió una de las expulsiones más ajustadas hasta la fecha. Judit dijo adiós al concurso tras recibir un 49,7% de los votos del público, frente al 50,3% que logró Lucía.

Tras la cuarta expulsión de esta edición, se anunciaron a los favoritos del público. Los tres más votados fueron Olivia, Guillo y Crespo, que se alzó con el título con un 22% de los votos.

Celebración de Crespo tras ser elegido favorito de la gala 5. / PRIME VIDEO

Tras su salvación, el jurado también dio el voto de favor a Guillo, Laura, María Cruz, Tinho, Guille, Téyou y Olivia, que cruzaron la pasarela. Dejando así en la terna de nominados a Lucía, Cristina, Claudia y Max. Los profesores salvaron a Cristina y los compañeros a Claudia. Por lo que los que se quedaron nominados fueron Max y Lucía.

Leire Martínez, protagonista absoluta de la gala

Más allá de los concursantes, la miembro del jurado Leire Martínez fue la gran protagonista de la gala 5 de OT 2025. Coincidiendo con el anuncio de la vuelta de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero, el talent decidió rendir homenaje a la que fuera solista del grupo, quien interpretó su éxito ‘Mi nombre’ junto con los alumnos de la Academia en la actuación grupal de la noche.