Gala 4
'OT 2025' vivió su expulsión más dura hasta la fecha y decidió a sus nuevos nominados
Carlos Reyes no logró el apoyo del público y se tuvo que despedir entre llantos de su "hermana" en el talent show
Kevin Rodríguez
'OT 2025' vivió anoche la expulsión más dura hasta la fecha con su cuarta gala. Carlos Reyes fue el menos votado por el público y tuvo que abandonar el programa, entre llantos por despedirse de su "hermana" dentro de la academia, Laura Muñoz, que consiguió el 59,3% de los votos para salvarse.
La noche comenzó con los triunfitos interpretando la canción de Rosana 'Sin miedo'. Después, llegó el turno de los nominados con Laura interpretando 'I surrender' de Céline Dion y Carlos haciendo lo propio con 'Que Te quería', de La quinta estación.
Después, el resto de concursantes cantaron a dúo y Valeria Castro y Dani Fernández se subieron al escenario. "Los espectadores de OT han decidido que quien debe seguir en la Academia sea Laura", anunciaba Chenoa.
Tras la expulsión, Miriam Rodríguez entró en escena para anunciar al favorito de la semana, que resultó ser Téyou, consiguiendo la salvación directa. Cristina, Tinho, Guille Toledano, Guillo, Claudia, Olivia, Max y Laura también cruzaron la pasarela.
Por último Crespo, Judit, Lucía y María Cruz quedaron en peligro. Los profesores se decantaron por María Cruz, mientras que los compañeros salvaron por la mínima a Crespo, dejando a Judit y Lucía como nuevas nominadas.
