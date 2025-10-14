El cordobés Crespo se salva de la nominación gracias a la favorita de la Gala 4 de OT 2025

Nueva noche de nervios para el cordobés Crespo en la cuarta gala de OT 2025 en la que, al igual que ocurriera en la segunda gala del talent musical, el jurado señaló al joven natural de Lucena como uno de los cuatro candidatos a abandonar la Academia.

Si en la segunda gala fueron los profesores quienes rescataron al concursante de la terna de nominados, anoche fue la favorita de la Gala 4, Téyou, quien decidió el desempate del rescatado por los compañeros.

De este modo, el joven se asegura al menos dos semanas más en la Academia a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos en la gala del próximo lunes.

Así fue la actuación de Crespo en la Gala 4

El encargado de poner en duda la permanencia de Crespo en OT fue Abraham Mateo, a quien no convenció la actuación del cordobés interpretando a dúo junto a Olivia interpretando ‘Akureiry’, de Aitana y Sebastián Yatra.

Nominado, pese a ser favorito

Pero antes de la nominación, llegó el momento de desvelar a la nueva favorita de la semana. Los tres más votados fueron Olivia, el propio Crespo y Téyou. Y de los tres, el título de favorita de la semana, con el 22,7% de los votos, fue Téyou.

Con Téyou salvada, el jurado también pidió que cruzaran la pasarela de forma directa Laura, Olivia, Cristina, Tinho, Guille Toledano, Guillo, Claudia y Max.

Los cuatro concursantes de OT 2025 escogidos por el jurado para la nominación. / PRIME VIDEO

En cuanto a los nominados, junto con Crespo, también fueron señalados María Cruz, Judit y Lucía. Los profesores salvaron a María Cruz y los compañeros empataron a la hora de escoger al otro salvado, primando el voto de la favorita, que salvó a Crespo, quedando así como nominadas Judit y Lucía.

Tercer expulsado de OT 2025

La gala 4 también contó con la segunda expulsada de esta edición, que fue Carlos Reyes, después de que Laura Muñoz fuese salvada con el 59,3% de los votos de los espectadores.